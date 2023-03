Transfer-Hammer? Frankfurt jagt Hype-Stürmer!

IMAGO/Giuseppe Maffia

Offenbar im Visier von Eintracht Frankfurt: Mateo Retegui

Im Sommer droht Eintracht Frankfurt womöglich ein größerer personeller Umbruch. Speziell im Angriff könnte das Gesicht der SGE demnächst ganz anders aussehen. Einem Bericht zufolge könnte ein aktueller Hype-Stürmer zum Kader stoßen.

Mit Überflieger Randal Kolo Muani, Rafael Borré und Lucas Alario zählen derzeit drei Neuner auf internationalem Niveau zum Aufgebot von Eintracht Frankfurt. Allerdings ist bei keinem der Angreifer sicher, dass er auch 2023/2023 noch für die Hessen auflaufen wird.

Während Kolo Muani von Top-Klubs aus ganz Europa gejagt wird, sind Borré und Alario mit ihren überschaubaren Einsatzzeiten unzufrieden und liebäugeln mit einem Abschied vom amtierenden Europa-League-Sieger.

Im Gegenzug müsste zwingend Ersatz her - und glaubt man einem Bericht der italienischen Zeitung "Corriere della Sera", dann könnte ein echter Kracher die Lücke im Eintracht-Sturm füllen.

Gemeint ist Mateo Retegui, der momentan bei der Squadra Azzurra für Furore sorgt. Der 23-Jährige wurde von Nationaltrainer Roberto Mancini völlig überraschend erstmals für die A-Auswahl Italiens berufen, obwohl er gebürtiger Argentinier ist und noch nie in Europa Fußball gespielt hat.

Reteguis beeindruckende Antwort auf die allgemeine Verwunderung: Zwei Tore in seinen ersten beiden Länderspielen im Trikot des Europameisters. Entsprechend groß ist jetzt der Hype um den Neuling.

Jede Menge Konkurrenz für Eintracht Frankfurt

Schon zuvor war der 1,86 Meter große Torjäger hier und dort mit einem Wechsel nach Europa in Verbindung gebracht worden, schließlich ist seine Quote beim Club Atlético Tigre in Argentinien beeindruckend. In der Kalenderjahr-Saison 2022 netzte er in 27 Partien 19 Mal, 2023 sind es sechs Treffer in acht Begegnungen.

Neben der Eintracht sollen auch Inter Mailand, Atlético Madrid und Bayer Leverkusen um die Dienste des Offensivspielers buhlen, der aktuell mit Kaufoption von den Boca Juniors an Tigre ausgeliehen ist.

Angeblich soll es unter der Woche zu einem Treffen zwischen Entscheidungsträgern aus Frankfurt und Reteguis Vater gekommen sein. Das Preisschild für den Shootingstar soll bei umgerechnet ca. 15 Millionen Euro liegen.