Eintracht Frankfurts Abwehr vor Bochum-Spiel in Not

IMAGO/O.Behrendt

Die SGE-Abwehrspieler Hrvoje Smolcic und Tuta sind für das Bochum-Spiel fraglich

Fußball-Bundesligist Eintracht Frankfurt geht mit einigen Fragezeichen in sein Heimspiel gegen den VfL Bochum am Freitag (20:30 Uhr/DAZN). Vor allem in der Abwehr der SGE brennt es.

Der Einsatz des kroatischen U21-Nationalspielers Hrvoje Smolcic ist fraglich. Almamy Touré wird aufgrund muskulärer Probleme ausfallen, Tuta fehlt dazu gelbgesperrt.

Bei Smolcic müsse man nach dem Länderspiel-Einsatz das MRT abwarten, sagte Trainer Oliver Glasner: "Es besteht die Möglichkeit, dass er nicht zur Verfügung steht." Entwarnung gab der Österreicher bei Faride Alidou und Djibril Sow, die angeschlagen von ihren Nationalteams zurückgekehrt waren, sowie Christopher Lenz.

Die Abwehr bleibt bei Eintracht Frankfurt eine Baustelle

Nach langer Verletzung feierte Junior Dina-Ebimbe im Testspiel gegen die SpVgg Greuther Fürth sein Comeback. Der 22-Jährige nehme wieder regelmäßig am Mannschaftstraining teil, er müsse aber "erstmal richtig fit werden", sagte Glasner. Rafael Borré und Daichi Kamada sollen nach langen Länderspielreisen dagegen am Freitag als Optionen zur Verfügung stehen.

Die Pause nutzte Glasner zur Aufarbeitung der Defensivschwächen, die er in einer Wutrede nach der 0:2-Niederlage bei Union Berlin bemängelt hatte.

"Ich spreche jeden Tag mit den Spielern. Ich habe mich nicht entschuldigt, ich habe auch niemanden persönlich angegriffen", sagte er. Bis auf Smolcic seien alle Defensivspieler in Frankfurt gewesen, "ich habe ihnen meine Sicht der Dinge dargelegt".