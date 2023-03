Kobel für Bayern-Spiel "auf jeden Fall fit"

IMAGO/Kirchner/Marco Steinbrenner

Kobel steht dem BVB gegen den FC Bayern zur Verfügung

Tabellenführer Borussia Dortmund kann im Spitzenspiel der Fußball-Bundesliga beim Rekordmeister Bayern München wieder auf Stammtorwart Gregor Kobel setzen.

"Ich bin auf jeden Fall wieder fit", sagte der 25-jährige Schweizer am Mittwoch im "Sky"-Interview. Es sei am Ende die Entscheidung des Trainer Edin Terzic, "aber ich bin wieder fit und stehe zur Verfügung."

Aufgrund von Oberschenkelproblemen hatte Kobel die vergangenen vier Pflichtspiele des BVB verpasst, dabei war er von Ersatzkeeper Alexander Meyer vertreten worden. Auch die Länderspiele mit den Eidgenossen kamen zu früh. Doch dem Gastspiel bei den Münchnern, bei denen Thomas Tuchel erstmals auf der Trainerbank sitzt, schaut er zuversichtlich entgegen.

Die Anreise zum Showdown am Samstagabend (18.30 Uhr/Sky) trete der Spitzenreiter "mit einer breiten Brust" an, sagte Kobel: "Das haben wir uns verdient. Wir haben die letzten Wochen gezeigt, dass wir die Qualität haben und uns auch mit dem ersten Platz belohnt."

Neun von zehn Ligaspielen im neuen Jahr haben die Westfalen gewonnen, einzig im Revierderby bei Schalke 04 die Punkte geteilt - und sich in der Tabelle an den Bayern vorbeigeschoben.

Trotzdem sei dies nur "eine Momentaufnahme", betonte der Keeper und war sich der kommenden Aufgabe bewusst: "Es wird sicher ein sehr, sehr harter Fight am Wochenende werden." In Richtung Meisterschaft wäre ein Sieg in München "auf jeden Fall ein großer Schritt".