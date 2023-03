Entscheidung bei Adeyemi fällt wohl "kurzfristig"

IMAGO/Moritz Mueller

Fehlt Karim Adeyemi (l.) dem BVB gegen den FC Bayern?

Borussia Dortmund muss weiter um einen Einsatz von Karim Adeyemi im Topspiel beim FC Bayern am Samstag (18:30 Uhr) bangen. Der zuvor formstarke BVB-Profi laboriert seit einigen Wochen an einem Muskelfaserriss.

Laut "kicker" fällt die Entscheidung über Adeyemis Mitwirken in der Münchner Allianz Arena "kurzfristig".

Gerüchte, der 21 Jahre alte Flügelstürmer habe zuletzt einen gesundheitlichen Rückschlag im Training erlitten, hatte BVB-Sportdirektor Sebastian Kehl dementiert. "Dem ist nicht so. Karim ist voll dabei und wird in dieser Woche die nächsten Schritte machen", sagte Kehl am Dienstag im Rahmen einer Medienrunde.

Insgesamt ist im zuletzt einmal mehr prall gefüllten BVB-Lazarett aber Besserung in Sicht. Man hoffe auf einen "vollen Kader" für das Duell mit dem FC Bayern, erklärte Kehl.

Sogar Youssoufa Moukoko ist nach seinem Syndesmosebandanriss Mitte Februar wieder eine Option. "Er brennt. Er hat in der letzten Woche sehr intensiv trainiert, er freut sich, dass er wieder bei der Mannschaft ist. Ich denke, auch er wird im Kader stehen", teilte Kehl mit.

Ein "sehr gutes Gefühl" habe er auch bei Nico Schlotterbeck, der wegen muskulärer Probleme vorzeitig von der Nationalmannschaft abgereist war, so der BVB-Manager.

Auch FC Bayern vor BVB-Duell mit Personalsorgen

Zurückkehren dürften bei den Schwarz-Gelben zudem Torhüter Gregor Kobel (Oberschenkelprobleme) und Spielmacher Julian Brandt (Muskelfaserriss).

Auch der FC Bayern geht nicht ohne Personalsorgen in das Spitzenspiel. Lucas Hernández (Kreuzbandriss) und Manuel Neuer (Unterschenkelbruch) fehlen dem deutschen Rekordmeister definitiv. Fragezeichen stehen hinter Jamal Musiala (Oberschenkelverletzung) sowie Eric Maxim Choupo-Moting (Rückenprobleme).

Das Duell mit dem BVB ist das erste Spiel, in dem Thomas Tuchel als Cheftrainer die Verantwortung bei den Münchnern trägt. Zwischen 2015 und 2017 coachte der 49-Jährige den BVB.