Vor dem BVB-Kracher: Tuchel trainiert mit fast allen Stars

IMAGO/Mladen Lackovic

Thomas Tuchel kann erstmals mit dem kompletten Kader beim FC Bayern arbeiten

Bayern Münchens neuer Trainer Thomas Tuchel hat bei der Einheit am Donnerstag erstmals seinen fast kompletten Luxuskader begrüßen dürfen. Auch die deutschen Nationalspieler um Joshua Kimmich standen vor dem Liga-Gipfel am Samstag (18:30 Uhr/Sky) gegen Tabellenführer Borussia Dortmund wieder zur Verfügung.

Bereits am Mittwoch waren die Niederländer um Matthijs de Ligt und die Franzosen um Dayot Upamecano an die Säbener Straße zurückgekehrt. Nur Alphonso Davies wird nach seinen Einsätzen für Kanada erst am Freitag erwartet.

Offen ist, ob Tuchel bei seinem mit Spannung erwarteten Einstand Nationalspieler Jamal Musiala einsetzen kann. Der Jungstar hatte auf die DFB-Länderspiele wegen eines Muskelfaserrisses im Oberschenkel verzichten müssen. Musiala steigerte in den vergangenen Tagen das Pensum und absolvierte am Donnerstag erstmals Teile des Mannschaftstrainings.

Auch Leon Goretzka kam leicht angeschlagen vom Länderspiel gegen Belgien zurück. Er war umgeknickt, "aber mein Gefühl ist gut. Es sollte schon reichen bis Samstag", sagte er. Am Donnerstag war er zunächst voll dabei.

Tuchel war in München am vergangenen Samstag als Nachfolger des entlassenen Julian Nagelsmann präsentiert worden. Am Dienstag hatte der 49-Jährige sein erstes Training geleitet, allerdings nur mit einem Rumpfkader um Thomas Müller und Leroy Sane.