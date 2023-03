Umfrage: Fans glauben an Sieg des FC Bayern gegen den BVB

IMAGO/Kirchner/Marco Steinbrenner

Fußball-Fans glauben an einen Erfolg des FC Bayern gegen den BVB

Die Voting-Plattform "FanQ" hat im Auftrag des "SID" über 2000 Fußballfans in Deutschland befragt, was für einen Ausgang sie im Bundesliga-Topspiel zwischen dem FC Bayern und dem BVB erwarten. Auch der Blick die Entlassung von FCB-Coach Nagelsmann und die Anstellung von Thomas Tuchel war Teil der Umfrage.

Am Samstag um 18:30 Uhr kommt es zum absoluten Topspiel in der Bundesliga. Borussia Dortmund reist als Tabellenführer zum FC Bayern München, könnte bei einer Niederlage oder einem Unentschieden die Tabellenführung aber erneut an den Rekordmeister abgeben müssen. Mit einer Rückkehr der Münchner auf Platz 1 rechnet eine große Mehrheit der Fußball-Fans in Deutschland.

62,2 % der Befragten glauben an einen Sieg der Münchner. 25,4 % davon sogar an einen "eindeutigen Sieg". Ein Unentschieden ist für 16,4 % der Teilnehmer der wahrscheinlichste Ausgang des Spiels, einen "knappen" Sieg des BVB können sich 21,4 % der Fans am ehesten vorstellen. Auch bei der Meisterfrage ist die Meinung der Fans ähnlich verteilt. 62,2 % der Befragten rechnen mit dem erneuten Titelgewinn der Münchner, 30,0 % glauben an den BVB als kommenden Meister.

Das große Thema im Vorfeld des Spiels ist die Entlassung von FCB-Trainer Nagelsmann und die Anstellung von Ex-BVB-Trainer Tuchel in München. Aus Sicht der deutschen Fans hat sich der Rekordmeister hier nicht gut verhalten. Die Vereins-Kommunikation rund um den Trainerwechsel bewertet eine Mehrheit als "sehr schlecht" (50,1 % der Stimmen) oder "schlecht" (16,7 % der Stimmen). 63,8 % der Teilnehmer gaben zudem an, dass sie die Begründung der Bayern-Bosse für "nicht glaubwürdig" halten.

Noch deutlicher wird es bei der Frage, ob die Führungsetage des FC Bayern im Zuge des Trainerwechsel an Glaubwürdigkeit eingebüßt hat. 75,0 % der Fans in Deutschland sagen hier. "Ja"!