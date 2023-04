Transfercoup! FC Bayern bedient sich in Stuttgart

Fotostand / Fritsch via www.imago-images.de

Neuzugang für den FC Bayern

Während rund um die Profimannschaft des FC Bayern große Unruhe herrscht, ist dem Verein im Nachwuchsbereich ein personeller Coup geglückt: Ein Top-Talent wechselt im Sommer vom VfB Stuttgart nach München.

Wie der Rekordmeister am Donnerstag verkündete, kommt Sturmjuwel Maximilian Wagner ablösefrei an die Säbener Straße, wo er "langfristig" unterschrieben hat. Der 19-Jährige soll zunächst vornehmlich für die zweite Mannschaft in der Regionalliga auflaufen.

"Der FC Bayern ist in meinem Leben immer ein prägender Verein gewesen, weil ich hier in der Nähe aufgewachsen bin. Es war immer ein Traum von mir, eines Tages dieses Trikot zu tragen. Dass es jetzt geklappt hat, fühlt sich einfach nur gut an", schwärmte Wagner in einem Interview auf der Klub-Homepage.

In der aktuellen Saison erzielte der Stürmer, der in Regensburg geboren wurde und sich nach eigenen Angaben als hängende Spitze am wohlsten fühlt, beachtliche 15 Treffer in 19 Einsätzen für die Stuttgarter U19.

FC Bayern hofft auf "nächste Schritte" von Wagner

"Wir verfolgen Max' Entwicklung schon seit einigen Jahren und freuen uns sehr, ihn nun für einen gemeinsamen Weg beim FC Bayern gewonnen zu haben. Wir sind der festen Meinung, dass er hier die nächsten Schritte absolvieren wird", betonte Campus-Leiter Jochen Sauer.

Der Sportliche Leiter Halil Altintop ergänzte: "Er ist schnell, technisch versiert und weiß, wo das Tor steht. Und er ist einfach ein guter Junge! Wir glauben an sein Potenzial und daran, dass er sich bei uns sehr gut weiterentwickeln wird."

Vor dem Start seines neuen Abenteuers beim FC Bayern steht für den Teenager, der zum erweiterten Kader der deutschen U19-Nationalmannschaft zählt, allerdings noch eine große Herausforderung auf dem Programm: Seine schulische Abschlussprüfung.

"In den nächsten Wochen möchte ich mich ganz auf meine letzten Spiele beim VfB und vor allem auf mein Abitur konzentrieren", kündigte Wagner an.