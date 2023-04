Verwirrung um Füllkrug: Gladbachs Transfer-Liste aufgedeckt

IMAGO/Peter Seydel

Wohin zieht es Werder Bremens Niclas Füllkrug (M.)?

Fußball-Bundesligist Borussia Mönchengladbach steht vor einem Umbruch: Zahlreiche Spieler werden Gladbach im Sommer verlassen, darunter auch Angreifer Marcus Thuram. Nun gibt es neue Einzelheiten über die Wunschliste der Fohlen.

Nationalstürmer Niclas Füllkrug steht längst bei zahlreichen Klubs im In- und Ausland auf dem Zettel. Jüngst soll laut "Sky"-Angaben in Borussia Mönchengladbach ein weiterer Bundesligist seine Fühler nach dem 30-Jährigen ausgestreckt haben.

Der Top-Torjäger von Werder Bremen sei ein klares Transferziel und Wunschkandidat von Trainer Daniel Farke, zur kommenden Saison soll er Marcus Thuram ersetzen. Der Franzose wird seinen Vertrag nicht verlängern und daher ablösefrei wechseln.

"Bild" berichtet am Mittwoch indes, dass Füllkrug für die Fohlen überhaupt nicht finanzierbar sei. Im Raum steht eine Ablöse von mindestens 20 Millionen Euro - zu viel für die Gladbacher, die zuletzt ein Jahres-Minus von rund 25 Millionen Euro hatten verkünden müssen.

Gladbach hat fünf Stürmer im Blick

Stattdessen stünden fünf weitere Angreifer im Fokus von Borussia Mönchengladbach: Brandon Vazquez von MLS-Klub Cincinnati, Jean-Philippe Krasso vom französischen Zweitligisten AS Saint-Étienne, AZ Alkmaars Vangelis Pavlidis, Gent-Torjäger Hugo Cuypers und Dawid Kownacki von Zweitligist Fortuna Düsseldorf. Sie alle eint, dass ihre Marktwerte deutlich unter dem von Niclas Füllkrug liegen.

Fortuna-Angreifer Kownacki, der sogar ablösefrei verfügbar wäre, soll seitens Borussia Mönchengladbach bereits ein Angebot vorliegen. In Düsseldorf läuft der Vertrag des Polen im Sommer aus. Empfohlen hat sich der 1,86 Meter große Stürmer mit zwölf Toren in 27 Zweitliga-Spielen in dieser Saison.

Allerdings buhlen auch die Bundesliga-Konkurrenten Union Berlin, SC Freiburg und Werder Bremen um die Dienste des 26-Jährigen. Die Bremer sollen sich Berichten zufolge in der besten Position befinden.