Bayern-Flop steigt erneut ab - Ex-BVB-Profi mit Premiere

IMAGO/Giuseppe Maffia

Michael Cuisance steigt erneut in der Serie A ab

Viele bekannte Gesichter aus dem deutschen Fußball spielen inzwischen weitgehend unbeachtet von den Medien im Ausland. Heute im sport.de-Rampenlicht: ein Ex-Gladbacher und Fehleinkauf des FC Bayern steigt erneut ab, ein Ex-BVB-Profi erzielt sein Premierentor sowie eine treffsichere Werder-Leihgabe.

Michael Cuisance galt einst bei Borussia Mönchengladbach als aufstrebender Star. Nach seinem Wechsel zum FC Bayern im Jahr 2019 änderte sich dies. Bei den Münchnern konnte Cuisance nie seine Qualitäten zeigen.

Seit Januar 2022 spielt der Franzose in der Serie A. Allerdings ist seine Karriere dort nicht mit vielen Höhepunkten gespickt - im Gegenteil. Nachdem der 23-Jährige in der letzten Saison mit dem FC Venezia abgestiegen war, widerfuhr ihm nun dasselbe Schicksal.

So musste der Leihspieler mit Sampdoria Genau am Wochenende wieder eine Niederlage einstecken. Der Klassenerhalt ist für den Klub rechnerisch nicht mehr möglich. 17 Punkte nach 34 Spielen bedeuten Tabellenplatz 20 - Letzter! Mit sieben Zählern Rückstand auf den Tabellen-19. wird Genua bei noch vier verbleibenden Spielen wohl Schlusslicht bleiben.

Im jüngsten Duell gegen Udinese Calcio kam der Mittelfeldspieler auf lediglich eine Minute Spielzeit und konnte somit die 0:2-Niederlage nicht mehr abwenden.

"Er hat so viel Qualität. Meiner Meinung nach schöpft er aber nur 50 Prozent seines Potenzials aus, auch körperlich", sagte Genua-Trainer Dejan Stankovic zu Saisonbeginn über den Ex-Profi des FC Bayern. "Wenn er sich in diesem Bereich verbessert, werden seine technischen Fähigkeiten erst wirklich zum Vorschein kommen."

Cuisances Leih-Vertrag bei Sampdoria endet nach der Saison und er kehrt zunächst zu seinem Stammverein FC Venezia zurück. Ob Cuisance in der Hafenstadt bleibt, ist ungewiss. Wahrscheinlicher ist, dass der Franzose seine Reise durch Europa fortsetzt.

Ex-BVB-Star erzielt Premierentor in der Türkei

Während Cuisance erneut abgestiegen ist, verweilt Ex-BVB-Profi Ömer Toprak im gesicherten Mittelfeld der türkischen Süper Lig.

Toprak gab sein Bundesliga-Debüt im Jahr 2008 beim SC Freiburg. Über Bayer Leverkusen wechselte der 33-Jährige 2017 zum BVB, ehe er ab 2019 drei Saisons lang für den SV Werder Bremen spielte.

Eine Vertragsverlängerung von Bremen lehnte Toprak damals ab. "Für mich ist es jetzt aber an der Zeit, ein neues Kapitel aufzuschlagen", sagte er zu seiner Entscheidung.

"Ein neues Kapitel" schreibt Toprak in der Süper Lig. Dort schloss sich der Abwehrmann Antalyaspor an. Seither ist Toprak ein fester Bestandteil der Mannschaft.

Am vergangenen Wochenende köpfte Toprak nach einem Freistoß aus dem Halbfeld zur 1:0-Führung im Spiel gegen den Tabellendritten Besiktas - sein erster Treffer seit seinem Wechsel in die Türkei. Das Spiel verlor Antalyaspor dennoch mit 1:3. Das Team von Cheftrainer Nuri Sahin rangiert somit auf dem zwölften Platz.

Werder-Leihgabe mit starker Leistung

Im Gegensatz zum erfahrenen Toprak, lief Oliver Burke lediglich 15 Mal in der Bundesliga für Werder Bremen auf. In der Sommer-Transferperiode 2022 wechselte Burke von Sheffield United an die Weser. Nach einer halben Saison wurde der 26-Jährige bis zum Saisonende an den FC Millwall ausgeliehen.

Der 13-fache schottische Nationalspieler dürfte vielen Fans noch immer ein Begriff sein. So erzielte er während der Hinrunde im Rahmen der verrückten Bremer Aufholjagd gegen den BVB in der fünften Minute der Nachspielzeit den 3:2-Siegtreffer.

Nun konnte er am 46. Spieltag der Championship sowohl einen Treffer als auch eine Vorlage beisteuern. Im letzten Spiel der regulären Saison mit dem FC Millwall gegen die Blackburn Rovers legte Burke das 1:0 von Teamkollege Watmore auf. In der 39. Minute konnte der Schotte dann mit einem platzierten Rechtsschuss aus rund 16 Metern die zwischenzeitliche 3:1 Führung erzielen.

Geholfen haben die Torbeteiligung allerdings nicht. Der FC Millwall konnte die 3:1 Halbzeitführung nicht verteidigen und verlor am Ende sogar noch mit 3:4.

Durch die Niederlage ist Millwall von Platz sechs auf Rang acht abrutscht. Besonders bitter: Die Plätze drei bis sechs spielen in einem Playoff-System den dritten und letzten Aufsteiger in die Premier League aus. Burke und der FC Millwall verpassten dadurch die Playoffs. Ihre Saison ist somit beendet.

Steven Heiß