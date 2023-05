BVB präsentiert ersten Neuzugang

IMAGO/CB

Franz Roggow wechselt vom FC St. Pauli zum BVB

Borussia Dortmund hat den ersten Neuzugang für die kommenden Saison präsentiert. Die zweite Mannschaft des BVB hat Franz Roggow vom FC St. Pauli unter Vertrag genommen.

Das gaben die Schwarz-Gelben am Freitag bekannt. Bei der Reservemannschaft des BVB unterschrieb Roggow einen Vertrag bis 2025. Eine Ablöse muss der BVB nicht zahlen. Der Kontrakt des Mittelfeldspielers in Hamburg läuft am Saisonende aus.

"Wir beobachten Franz schon seit einigen Jahren und sind froh, dass wir ihn jetzt verpflichten konnten. Er wird unserem Spiel viel Schwung und Kreativität verleihen", sagte Ingo Preuß, sportlicher Leiter der U23, in einer Pressemitteilung.

Bereits in der U14 sei Raggow den BVB-Scouts ins Auge gefallen. Ein Transfer kommt aber erst jetzt zustande.

Roggow spielt zumeist im zentralen Mittelfeld. Der 20-Jährige kann aber auch auf die rechte Seite ausweichen oder einen defensiveren Part einnehmen.

In der Jugend spielte Roggow zunächst für Energie Cottbus. 2017 folgte der Wechsel in die U17 des FC St. Pauli. Der Durchbruch bei den Profis der Hanseaten blieb dem gebürtigen Eberswalder allerdings verwehrt.

Zwar trainierte Roggow regelmäßig beim Zweitligateam mit und schaffte den Sprung in den Spieltagskader immer mal wieder. Zum Einsatz kam der Youngster aber bislang noch nicht.

Roggow beim FC St. Pauli II Stammspieler

Bei der zweiten Mannschaft von St. Pauli, die in der Regionalliga Nord spielt, ist Roggow dagegen unumstrittener Stammspieler und Leistungsträger.

Der 20-Jährige erzielte in 23 Saisonspielen sechs Treffer und bereitete vier weiterer Tore vor.

Bei Borussia Dortmund wird Roggow aller Voraussicht nach in der 3. Liga spielen. Das Reserveteam liegt derzeit mit 41 Punkten auf dem 13. Tabellenplatz. Der Vorsprung auf den ersten Abstiegsplatz beträgt acht Punkte. Drei Spieltage sind noch zu absolvieren.