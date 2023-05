Svensson: Keine Hilfe für Bayerns Tuchel gegen BVB

Swen Pförtner, dpa

Bo Svensson will den BVB ärgern

Borussia Dortmund muss im Meisterfinale der Fußball-Bundesliga mit ordentlicher Gegenwehr des FSV Mainz 05 rechnen.

"Für uns geht es darum, Mainz so gut wie möglich zu vertreten. So werden wir die ganze Sache angehen", kündigte Trainer Bo Svensson am Donnerstag an: "Und nicht: Wem wollen wir helfen, wem wollen wir ein Bein stellen? Wir wollen einen guten Abschluss haben."

Mit einem Sieg gegen Mainz am Samstag (15:30 Uhr/Sky) kann der BVB die erste Meisterschaft seit 2012 perfekt machen und den FC Bayern entthronen.

Nach vier Pleiten in Folge geht es für die 05er um nichts mehr, die Europapokalplätze sind vor dem letzten Spieltag außer Reichweite.

Dass bei den Münchnern Thomas Tuchel, ein alter Bekannter aus Mainzer Tagen, auf der Bank sitzt, ist Svensson egal. "Es spielt keine Rolle, ihm zu helfen", sagte der Däne: "Es geht darum, uns selbst zu helfen und das Spiel so gut wie möglich zu bestreiten. Alles andere ist für uns Nebensache, das geht uns eigentlich nichts an."