BVB-Geburtskirche hält Messe vor Saisonfinale ab

Und vorne hilft der liebe Gott: Mit einer BVB-Messe haben sich Fußball-Fans in der Dortmunder Nordstadt auf das Saisonfinale der Fußball-Bundesliga eingestimmt.

Das Taufbecken der gut besuchten Dreifaltigkeitskirche war am Freitagmittag von schwarz-gelben Großfahnen umgeben, die Gläubigen trugen Trikots. Sie sangen "Wir halten fest und treu zusammen" und "You'll never walk alone".

Auch das "BVB-Gebet" wird gesprochen

Das römisch-katholische Gotteshaus gilt als "Geburtskirche" von Borussia Dortmund. Die späteren Gründer des Vereins lernten sich einst in der Jünglingssodalität "Dreifaltigkeit" kennen, der Jugendorganisation der Gemeinde.

Sie spalteten 1909 den Ballspielverein von der Kirche ab, nach Diskussionen über die Rohheit des Fußballspiels.

Am Freitag wurde auch wieder das "BVB-Gebet" gesprochen: "Gütiger Gott, Dir vertraue ich das Schicksal meines Fußball-Vereins Borussia Dortmund an. Hier haben schon die Gründer gestanden und gebetet. Mit Respekt und Anerkennung möchte ich auch den Verlierern begegnen und so die Fairness im Sport fördern."