Kult-Coach stellt Thomas Tuchel Horror-Zeugnis aus

IMAGO

Beim FC Bayern bislang nicht sonderlich erfolgreich: Thomas Tuchel

Am Samstag will Borussia Dortmund im Fernduell mit dem FC Bayern den Sack zumachen und nach elf Jahren endlich wieder die Meisterschaft holen. Kult-Coach Winfried Schäfer glaubt an den BVB - und übt gleichzeitig scharfe Kritik an den Münchnern und ihrem Cheftrainer.

"Die Mannschaft ist seit der Trennung von Julian Nagelsmann unter Trainer Tuchel schlechter geworden", erklärte der 73-Jährige im Interview mit den "Badischen Neuesten Nachrichten".

Tatsächlich schied der Rekordmeister unter Tuchel in kürzester Zeit aus DFB-Pokal und Champions League aus, in der Liga setzte es zudem schmerzhafte Niederlagen.

Begonnen haben die Probleme beim FC Bayern laut Schäfer aber schon früher. "Man hatte schon vorher in Spielen das Gefühl, dass einige Spieler denken, dass es sowieso gegen die da oben geht, wenn es nicht läuft", hob der einstige Erfolgscoach des Karlsruher SC hervor.

Rückendeckung für Oliver Kahn beim FC Bayern

Dass sein ehemaliger Schützling Oliver Kahn in seiner Funktion als Vorstandsboss der Münchner zuletzt mächtig ins Kreuzfeuer geraten ist, kann Schäfer derweil nicht nachvollziehen.

"Die Einkäufe waren nicht die Spieler, die Bayern gebraucht hat, und Oli ist nicht für den Einkauf zuständig. Ich fände es schade, wenn er über so was stolpern würde", sprang er Kahn zur Seite.

Schäfer zufolge hat der Klub zu selten clevere Investitionen getätigt: "Geld macht keine guten Spieler, die Bayern haben bei der Einkaufspolitik Fehler gemacht, haben nicht die Anführer, die es braucht – dann kracht es in der Kabine."

Winfried Schäfer fordert Vollgas-BVB: "Sonst werden sie nervös"

Dem BVB, der am Samstagnachmittag (15:30 Uhr/Sky) im heimischen Signal Iduna Park gegen Mainz 05 antritt, rät Schäfer zu einem Vollgas-Auftritt.

"Im Dortmunder Stadion wird die Hölle los sein, aber der BVB muss gegen Mainz sofort drauf gehen. [...] Sonst werden sie nervös, dann machst du einen Fehler und Bayern wird wieder Meister", warnte der langjährige Bundesliga-Coach und ergänzte: "Am Ende ist es reine Nervensache."