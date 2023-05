1. FC Köln verabschiedet Vereinslegenden Horn und Hector

IMAGO/BEAUTIFUL SPORTS/Buriakov

Jonas Hector machte gegen den FC Bayern sein letztes Spiel im FC-Trikot

Großer Bühne für Jonas Hector und Timo Horn: Nach dem dramatischen Bundesliga-Finale gegen den FC Bayern hat der 1. FC Köln zwei verdiente Spieler emotional verabschiedet.

Kapitän Jonas Hector und der langjährige Stammtorhüter Timo Horn wurden am Samstagabend frenetisch gefeiert, es gab Applaus, Tränen und jede Menge Gesang für zwei prägende Figuren des FC.

"Wir kommen zum Wesentlichen des heutigen Nachmittags", rief Stadionsprecher Michael Trippel zu Beginn der Kölner Feierlichkeiten - ein paar Meter daneben jubelten die Bayern, die Borussia Dortmund doch noch den Titel entrissen hatten.

Hector, seit 2010 im Verein, beendet an seinem 33. Geburtstag seine Karriere. Er will mehr Zeit mit der Familie verbringen, die Popularität als Profifußballer gefiel ihm nie. Horn war im Jahr 2002 in der Jugend zum FC gekommen.

Er verlor zuletzt das Duell um die Nummer eins gegen Marvin Schwäbe, entschied sich gegen eine Vertragsverlängerung und sucht eine neue Herausforderung. Seit 2010 absolvierte er 329 Pflichtspiele für den FC, stieg ab und wieder auf, erreichte die Europa League und die Conference League.

Vor dem Spiel war ein kleines Flugzeug mit einem Hector-Banner über das Stadion geflogen, die Fans feierten ihre Idole mit einer großen Choreografie. Während der Ehrung standen die Bayern Spieler mit Spalier und applaudierten.