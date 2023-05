Ex-Bayern-Profi über BVB-Desaster: "Selbst schuld"

IMAGO/Thomas Voelker

Der BVB hat die Meisterschaft im Fernduell mit dem FC Bayern hergeschenkt

Am Samstag verspielte der BVB auf dramatische Weise die Meisterschaft. Einen Ausrutscher der Dortmunder im Heimspiel gegen Mainz 05 (2:2) nutzte der FC Bayern und sicherte sich den elften Titel in Serie. Für den ehemaligen Münchner Andreas Herzog war das Versagen der Borussia früh zu erkennen.

"Ein klassischer Selbstfaller von Dortmund, der lange nicht zu verdauen sein wird. So eine Chance, gegen schwächelnde Bayern den Titel zu holen, wird sich wohl nie mehr eröffnen", schrieb der Österreicher in seiner Kolumne für die "Kronen Zeitung".

Das Team von Trainer Edin Terzic sei allerdings "in erster Linie selbst schuld", stellte Herzog klar: "Du darfst in einem Spiel, in dem es für den Gegner um nichts mehr geht, nicht zwei Tore einfangen."

Darüber hinaus sei der Elfmeter-Fehlschuss von Sebastien Haller im ersten Abschnitt "ein erstes Anzeichen" dafür gewesen, dass Schwarz-Gelb einen gebrauchten Tag erwischt hatte, ergänzte die Bundesliga-Ikone.

Dem BVB hätten gegen Mainz zudem "Tempo und Passgenauigkeit" gefehlt.

FC Bayern: Herzog adelt Meisterheld Musiala

Herzog sendete Meister-Glückwünsche an die Säbener Straße. Er freue sich "wegen meiner Bayern-Vergangenheit für die Münchner und vor allem für Thomas Tuchel, der mir leidgetan hat, weil er so hingestellt wurde, dass er alles vermasselt habe", verriet der 54-Jährige.

Ein Sonderlob sprach er dem Matchwinner des Köln-Spiels aus. "Dann kam Jamal Musiala mit seinen 20 Jahren und drückte dem Finaltag mit seinem ersten Ballkontakt seinen Stempel auf. Das ist Qualität, weil auch die Bayern Stress hatten", hob Herzog hervor.

Von den Qualitäten des blutjungen Kreativspielers ist der Österreicher total begeistert. "Musiala war in der ersten Saison-Hälfte, als die Bayern dominant waren, der überragende Spieler", schwärmte Herzog, der selbst in der Saison 1995/1996 für den FC Bayern aufgelaufen war.