Millionen-Offerte für SGE-Star abgelehnt

IMAGO/Jürgen Kessler

Jesper Lindström (r.) wird von RB Leipzig umworben

Seit einigen Wochen wird Jesper Lindström mit einem Abschied von Eintracht Frankfurt Verbindung gebracht. RB Leipzig gilt als potenzieller Abnehmer. Doch nun sollen die Sachsen mit einer Offerte bei der SGE abgeblitzt sein.

Wie die "Bild" berichtet, hat RB Leipzig ein offizielles Angebot für Lindström abgegeben. 25 Millionen Euro wollte der Tabellendritte für den Offensivspieler der Eintracht demnach zahlen.

Doch dem Bericht zufolge lehnten die Frankfurter die Offerte ab. Angeblich fordert die SGE eine Ablösesumme zwischen 30 und 40 Millionen Euro, um Lindström vorzeitig aus seinem bis 2026 datierten Vertrag ziehen zu lassen.

Sportvorstand Markus Krösche hatte am Mittwoch bestätigt, dass sich RB Leipzig um die Dienste Lindströms bemüht.

"Es existiert schon ein bisschen länger. Aber wir sind entspannt, denn keine Entscheidung geht ohne uns. Und auf das Finale hat das Interesse gar keine Auswirkung", sagte er vor dem DFB-Pokal-Finale zwischen Frankfurt und Leipzig zur "Frankfurter Allgemeine Zeitung".

Eintracht Frankfurt hatte Lindström im Juli 2021 für sieben Millionen Euro von Bröndby IF aus Kopenhagen verpflichtet. Der schnelle Mittelfeldspieler schoss in der Saison 2022/2023 in 27 Spielen sieben Tore. Zudem lieferte er vier Vorlagen.

Mischt auch der BVB bei Lindström mit?

Die "Sport Bild" hatte in der vergangenen Woche bereits berichtet, dass für Lindström ein Wechsel zu RB Leipzig in Frage kommt.

Schenkt man der dänischen Zeitung "Ekstra Bladet" Glauben, so hat auch Borussia Dortmund die Fühler nach Lindström ausgestreckt.

Auch dem FC Liverpool, Tottenham Hotspur, Newcastle United, dem FC Arsenal aus der englischen Premier League sowie den italienischen Vertretern SSC Neapel, Juventus Turin und Inter Mailand wurde bereits Interesse nachgesagt.