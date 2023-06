Nach Gerüchten um Rückkehr: Gündogan macht dem BVB Mut

IMAGO/Nigel Keene

Ilkay Gündogan fühlt sich dem BVB noch verbunden

Am Montagmorgen machten spektakuläre Gerüchte um eine mögliche Rückkehr von Ilkay Gündogan zum BVB die Runde. Nun hat der Mittelfeldstar von Manchester City über seinen Ex-Klub gesprochen - ein Wechsel war dabei allerdings kein Thema.

Vielmehr sprach der deutsche Nationalspieler im Interview mit dem "RedaktionsNetzwerk Deutschland" über die auf dramatische Weise hergeschenkte Meisterschaft der Dortmunder, die den FC Bayern am letzten Bundesliga-Spieltag noch vorbeiziehen lassen mussten.

"Mir war vorab klar, dass das noch lange nicht entschieden ist", betonte Gündogan, der im Vorfeld mehrfach erklärt hatte, den Schwarz-Gelben im Titelrennen die Daumen zu drücken.

Der Routinier fühlte sich an ein Erlebnis in England erinnert. "Auch wenn wir 2022 den Titel noch gewonnen haben, hatten wir ein ähnlich vermeintlich leichtes Heimspiel gegen Aston Villa am letzten Spieltag – und zack, lagen wir aus dem Nichts 0:2 zurück. Wir sind dann glücklicherweise noch zurückgekommen, der BVB nicht mehr", so Gündogan.

Nach Meinung des Edeltechnikers, der Manchester City erst am Samstag mit einem Doppelpack zum Triumph im FA Cup geschossen hatte, war der gesamte Verlauf des Bundesliga-Finales für Borussia Dortmund "unglaublich bitter".

"Dass der BVB jetzt auf Jahre kein Meister wird, sehe ich nicht"

Dennoch ist Gündogan überzeugt, dass sein früherer Arbeitgeber den Schock bald verdaut haben wird. "Wenn der BVB die richtigen Schlüsse daraus zieht, kann es die Mannschaft vielleicht noch stärker im Zusammenhalt machen", sinnierte der 32-Jährige.

Allen Schwarzsehern im Borussia-Umfeld entgegnete er: "Dass der BVB jetzt auf Jahre kein Meister wird, sehe ich nicht. Die Mannschaft ist extrem talentiert – warum sollte die beste Zeit also nicht erst vor ihr liegen?"

Das Team von Trainer Edin Terzic hatte ebenso wie der FC Bayern 71 Punkte geholt, am Ende aber das deutlich schlechtere Torverhältnis.