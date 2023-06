Transfer-Überraschung beim FC Bayern?

IMAGO/Antonio Pozo / PRESSIN

Raphinha (r.) wird mit dem FC Bayern in Verbindung gebracht

Der FC Bayern steht vor einem spannenden Transfer-Sommer. Laut einem Medienbericht könnte auch ein Star des FC Barcelona Thema in München werden.

Unternimmt der FC Bayern einen Anlauf für eine Verpflichtung von Raphinha? Wie "Sky"-Reporter Florian Plettenberg berichtet, könnte der Brasilianer für den deutschen Rekordmeister interessant werden.

Demzufolge zählt der Rechtsaußen zu den Wunschspielern von Cheftrainer Thomas Tuchel. Der 49-Jährige wollte Raphinha offenbar bereits während seiner Zeit beim FC Chelsea verpflichten. In den kommenden Wochen könnte die Personalie wohl wieder spannend werden.

Aktuell sei der 26-Jährige noch "kein erklärtes Transferziel" des FC Bayern. Raphinha war erst im vergangenen Sommer für die kolportierte Ablösesumme von rund 58 Millionen Euro von Leeds United zum FC Barcelona gewechselt. Spannend: Zuvor galt Raphinha als Transfer-Flirt des FC Bayern.

In seiner ersten Saison für Barca steuerte der Flügelspieler in 50 Einsätzen zehn Tore sowie zwölf Assists bei. Raphinha ist noch bis 2027 an den spanischen Meister gebunden.

FC Bayern: Raphinha im Tausch für Pavard?

Plettenberg bringt einen möglichen Tausch-Deal mit Benjamin Pavard ins Spiel. Der Verteidiger will den FC Bayern Medienberichten zufolge verlassen. Barca zählt seit Monaten zum Kreis der Interesssenten. Wirklich heiß scheint ein potenzieller Transfer zu diesem Zeitpunkt aber noch nicht zu sein.

Zudem stehen beim FC Bayern noch andere Transfer-Hausaufgaben auf dem Plan. So wird an der Säbener Straße insbesondere nach einem neuen Mittelstürmer gesucht.

Randal Kolo Muani (Eintracht Frankfurt) und Dusan Vlahovic (Juventus) geistern als Kandidaten durch die Medien. Darüber hinaus will sich der FC Bayern im defensiven Mittelfeld verstärken. Declan Rice von West Ham United gilt hier als Wunschlösung von Trainer Tuchel.