VfB-Star vor Wechsel innerhalb der Bundesliga?

IMAGO/Eibner-Pressefoto/Wolfgang Frank

Wataru Endo (3.v.r.) könnte den VfB Stuttgart verlassen

Der Vertrag von Wataru Endo beim VfB Stuttgart ist nur noch bis 2024 datiert. Nicht ausgeschlossen, dass die Schwaben den Kapitän im Sommer ziehen lassen. Ein direkter Konkurrent hat wohl schon die Fühler ausgestreckt.

Wie die japanische Sportzeitung "Sports Hochi" berichtet, ist der SC Freiburg an einer Verpflichtung Endos interessiert.

Ob der Japaner bei den Lockrufen schwach werden würde, ist unklar. Im Breisgau könnte er jedenfalls Europa League spielen.

Ebenfalls ungeklärt ist, ob Stuttgart seinen Kapitän überhaupt ziehen lassen würde. Da Endos Vertrag aber im kommenden Sommer ausläuft, wäre jetzt die letzte Gelegenheit, eine ordentliche Ablöse für den Mittelfeldmann einzustreichen.

Endo läuft seit 2019 für den VfB Stuttgart auf. Zunächst wurde der heute 30-Jährige vom VV St. Truiden geliehen, ehe die Schwaben im Sommer 2020 1,7 Millionen Euro an den belgischen Klub für den Nationalspieler überwiesen.

Für Stuttgart absolvierte Endo insgesamt 132 Pflichtspiele. 14 Tore und zwölf Vorlagen stehen zu Buche.

In der abgelaufenen Saison, in der Stuttgart den Klassenerhalt erst in der Relegation gegen den Hamburger SV schaffte, war Endo als unumstrittener Stammspieler gesetzt.

In 33 regulären Bundesligaspielen stand er in der Startelf. Vorzeitig ausgewechselt wurde er dabei nur drei Mal.

Verlassen auch Sosa und Mavropanos den VfB Stuttgart?

Neben Endo könnten zwei weitere Leistungsträger den VfB Stuttgart verlassen. Laut "Sport Bild" ist ein Abschied von Borna Sosa so gut wie beschlossen. Der Linksverteidiger habe sich schon von seinem Team verabschiedet.

Auch Defensiv-Kollege Konstantinos Mavropanos wird voraussichtlich nicht über den Sommer hinaus in Stuttgart bleiben.

Für beide Profis winkt den Stuttgartern eine hohe Millionenablöse. Bei Sosa war zuletzt die Rede von einem zweistelligen Millionenbetrag, bei Mavropanos stehen mindesten 15 Millionen Euro im Raum. Für wie viel Geld Endo seinen Klub verlassen dürfte, ist nicht bekannt.