Nächster Abgang? Wechsel-Spekulationen um BVB-Verteidiger

Antonios Papadopoulos (M.) könnte den BVB verlassen

Borussia Dortmund verliert womöglich einen Leistungsträger seiner U23. Wie sich die Personalie entwickelt, hängt wohl von den Perspektiven bei den BVB-Profis ab.

Im Sommer 2022 stattete Borussia Dortmund Antonios Papadopoulos mit einem Profi-Vertrag bis 2024 aus. "Ich freue mich, dass sich wieder einer unserer Spieler über die U23 empfohlen und einen Profivertrag erhalten hat", erklärte der Dortmunder Teammanager Ingo Preuß damals.

Papadopoulos selbst sagte: "Ich freue mich über die Vertragsverlängerung und auf viele Trainingseinheiten und Spiele für den BVB." Ein Jahr später dürfte beim inzwischen 23 Jahre alten Abwehrspieler etwas Ernüchterung eingekehrt sein.

Bei den BVB-Profis reichte es nur zu zwei Kurzeinsätzen in der Champions League sowie einem in der Bundesliga. Lediglich 20 Minuten Einsatzzeit verbuchte er im Team von Trainer Edin Terzic insgesamt.

Kein Wunder, ist die Konkurrenz im Abwehrzentrum doch riesig. Dort bewerben sich beim BVB mit Niklas Süle, Mats Hummels und Nico Schlotterbeck gleich drei Hochkaräter um Einsatzzeiten. Dahinter scharrt neben Papadopoulos auch Soumaïla Coulibaly mit den Hufen.

27 Saisonspiele für den BVB in der 3. Liga

Angesichts dieser für ihn durchaus schwierigen Situation könnte der gebürtige Stuttgarter im Sommer einen Wechsel favorisieren. Das berichtet der "kicker".

Demnach sei Papadopoulos' Zukunftsplanung abhängig von seiner Profi-Perspektive beim BVB. Je nachdem, wie diese sich darstelle, könne er nach "einer höherklassigen Aufgabe streben", heißt es.

Für die Dortmunder Zweitvertretung in der 3. Liga wäre ein Papadopoulos-Abgang durchaus bitter. 27 Mal kam er in der abgelaufenen Spielzeit dort zum Einsatz und hatte maßgeblichen Anteil am Klassenerhalt der U23 des BVB. Papadopoulos wäre zudem schon der achte Abgang, den das Team von Trainer Jan Zimmermann zu verzeichnen hätte.

Interesse von anderen Klubs an Papadopoulos dürfte es geben. Vor seiner Vertragsunterzeichnung 2022 beim BVB wurde er unter anderem bei Luton Town und Preston North End aus England sowie beim Zweitligisten Fortuna Düsseldorf gehandelt.