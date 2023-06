VfL Wolfsburg vor Millionen-Deal

Robert Michael/dpa-Zentralbild/dpa

Vaclav Cerny soll vor einem Wechsel zum VfL Wolfsburg stehen

Der VfL Wolfsburg steht laut übereinstimmenden Medienberichten aus Deutschland und den Niederlanden kurz vor der Verpflichtung von Stürmer Vaclav Cerny vom FC Twente Enschede.

Wie die "Wolfsburger Allgemeine Zeitung" und "De Telegraaf" online vermeldeten, ist sich der Fußball-Bundesligist mit dem 25 Jahre alten Tschechen bereits einig.

Nun müssen sich beide Klubs noch über die Ablöse einigen, die zwischen sechs und sieben Millionen Euro liegen soll.

Cerny, der aktuell mit dem FC Twente in den Playoffs um den Einzug in die European Conference League kämpft, erzielte in dieser Saison 15 Treffer für den Ehrendivisionisten.

Vor seiner Zeit in Enschede war der Tscheche für den FC Utrecht und Ajax Amsterdam aktiv.