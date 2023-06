Fix! FC Bayern verkündet ersten Sommer-Transfer

IMAGO/Sven Sonntag

Konrad Laimer (l.) wechselt zum FC Bayern

Schon seit Monaten soll Konrad Laimers Wechsel von RB Leipzig zum FC Bayern feststehen. Nun gibt es endgültig Klarheit: Der Rekordmeister hat den Mittelfeldmann am Freitagvormittag offiziell als Neuzugang vorgestellt.

Wie aus der Mitteilung des Vereins hervorgeht, schließt sich der Österreicher erwartungsgemäß zur neuen Saison ablösefrei dem amtierenden deutschen Meister an. An der Isar unterschrieb er einen Vertrag bis 2027. Laimer ist der erste Sommer-Neuzugang der Münchner.

"Wir freuen uns, Konrad Laimer verpflichtet zu haben. Er kommt als neuer, alter DFB-Pokalsieger zu uns - und gemeinsam werden wir jetzt hier beim FC Bayern hoffentlich noch viele weitere große Siege und Titel feiern", betonte Vorstandschef Jan-Christian Dreesen.

Laimer erklärte: "Für mich geht ein Traum in Erfüllung. Der FC Bayern ist einer der größten Klubs der Welt. Ich werde alles für den Verein und die Fans geben. Der FC Bayern hat immer die höchsten Ziele - genau wie ich: Ich bin hier richtig. Mich gibt es nur mit 100 Prozent, und das werde ich in jedem Training vom ersten Tag an einbringen. Ich kann es kaum erwarten."

FC Bayern schon länger an Konrad Laimer interessiert

Das Interesse des FC Bayern an Laimer hat eine lange Vorgeschichte: Die Verantwortlichen wollten ihn bereits im vergangenen Sommer an die Säbener Straße lotsen.

Der Rechtsfuß soll ein Wunschspieler des inzwischen entlassenen Trainers Julian Nagelsmann gewesen sein. Damals stellte sich RB Leipzig in Sachen Ablöseverhandlungen aber quer.

In der Folge machte Laimer keine Anstalten mehr, seinen Ende Juni auslaufenden Vertrag bei den Sachsen zu verlängern. Frühzeitig soll er sich in Richtung FC Bayern orientiert haben.

Konrad Laimer beim FC Bayern mit Startelf-Chancen

Seit dem 1. Januar durfte der Nationalspieler offiziell mit anderen Klubs verhandeln. Schon früh soll es zu einer Einigung mit dem FC Bayern gekommen sein. Angeblich pochte der 26-Jährige aber wegen möglicher negativer Fan-Reaktionen in Leipzig darauf, die Personalie erst nach Saisonende zu vermelden.

Zuletzt hieß es bei "Sky", dass Laimer beim FC Bayern durchaus Chancen auf einen Stammplatz hat. Die jüngsten Leistungen im Trikot von RB Leipzig sollen der Vereinsspitze imponiert haben. Mit einer starken Vorstellung beim 3:1-Erfolg der Sachsen in der Allianz Arena hätte der Achter seinen neuen Klub im Saisonfinale beinahe um die Meisterschaft gebracht.

Noch steht allerdings nicht fest, ob Laimer auch in München weiter im Mittelfeld agieren darf. Die "Abendzeitung" hatte unlängst enthüllt, dass die sportliche Leitung beim FC Bayern ihm auch zutraut, die rechte Abwehrseite in der Viererkette zu bekleiden.