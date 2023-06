Laimer startet mit Titelansage beim FC Bayern

IMAGO/Gabor Krieg

Konrad Laimer spielt künftig für den FC Bayern

Seit Freitag ist es offiziell: Konrad Laimer spielt ab der kommenden Saison für den FC Bayern. In seinem ersten Interview stellte der Österreicher direkt klar, warum er glaubt, beim Rekordmeister an der richtigen Stelle zu sein.

"Ich kann nicht verlieren. Ich gebe immer alles, egal, ob es auf dem Fußballplatz ist oder woanders. Seit ich ein kleines Kind bin, ist das so. So kann mich jeder erwarten. Mich gibt es nur bei 100 Prozent, dafür stehe ich", sagte der 26-Jährige bei seiner Präsentation in München auf der Vereinswebsite.

Genau wie der FC Bayern wolle auch er sich an Titeln messen lassen, fügte der Mittelfeldspieler hinzu: "Es gibt nichts Schöneres für einen Fußballer, als Titel zu gewinnen. Dafür machen wir das alle. Das macht einfach Spaß. Dafür trainiert man so hart und so lange, dass man am Ende etwas Schimmerndes in der Hand hält. Ich glaube, ich bin hier genau richtig."

Der FC Bayern hatte Laimer am Freitagvormittag offiziell als ersten Sommer-Neuzugang vorgestellt. Schon seit Monaten galt der Wechsel aber als sicher.

Konrad Laimer kommt ablösefrei zum FC Bayern

Wie aus der Mitteilung des Vereins hervorgeht, schließt sich der Rechtsfuß dem amtierenden deutschen Meister ablösefrei an. An der Isar unterschrieb er einen Vertrag bis 2027.

Bereits im vergangenen Sommer wollten ihn die damaligen Verantwortlichen um Sportvorstand Hasan Salihamidzic und Trainer Julian Nagelsmann an die Säbener Straße lotsen. Damals konnte man keine Einigung mit RB Leipzig über die Ablösesumme erzielen.

Und obwohl die Entscheidungsträger aus dem Vorjahr nun nicht mehr im Amt sind: Nun ist der Nationalspieler im zweiten Anlauf doch bei Bayern gelandet.

Seine Freude darüber konnte Laimer kaum verbergen. München sei eine "wunderschöne Stadt", schwärmte der Achter. "Ich freue mich einfach, das erste Mal das Trikot zu tragen und vor den Fans zu spielen. Die Vorfreude ist riesig."