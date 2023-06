Gerüchte "nicht heiß"? Tel droht Hängepartie beim FC Bayern

IMAGO/Bernd Feil/M.i.S.

Mathys Tel ist in seinem ersten Jahr beim FC Bayern nicht auf die erhoffte Spielzeit gekommen

Sturm-Juwel Mathys Tel gehört beim FC Bayern zu den Spielern, die den Verein im Sommer verlassen könnten. Anders als andere Stars soll der junge Franzose aber maximal verliehen werden. Einige Bewerber gibt es angeblich schon. Wobei unklar ist, wie groß das Interesse wirklich ist.

Mit Eintracht Frankfurt und dem FC Augsburg wurde in den vergangenen Tagen zwei Bundesligisten konkretes Interesse an einem Tel-Leihgeschäft nachgesagt.

Zumindest auf den FCA trifft das aber offenbar nur bedingt zu. Laut "kicker"-Informationen ist besagtes Interesse der Fuggerstädter derzeit "nicht heiß".

Der Grund für die Augsburger Zurückhaltung: Der Tabellen-15. der abgelaufenen Bundesligasaison will sich erst gegen Ende der Transferperiode potenziellen Leihgeschäften widmen.

Zuvor stehen demnach auf der Zugangsseite vor allem Spielerkäufe auf der Agenda.

Wie plant der FC Bayern mit Mathys Tel?

Davon ab ist immer noch nicht klar, ob der FC Bayern Mathys Tel im Sommer überhaupt abgeben will. Unter Ex-Sportvorstand Hasan Salihamidzic wäre dieses Szenario dem "kicker" zufolge noch "unwahrscheinlich" gewesen.

Wie die neue Münchner Führung mit dem 18-Jährigen plant, ist bislang noch nicht klar.

Sicher ist dagegen, dass sich der FC Bayern auf dem Markt schon nach einem neuen Stürmer umsieht und diesen auch holen will. Sicher ist zudem, dass Eric-Maxim Choupo Moting nach seiner Vertragsverlängerung auch 2023/24 zum Kader gehören wird.

Zwangsläufig stellt sich somit die Frage, wie Tel beim FC Bayern auf seine dringend benötigten Einsatzminuten kommen soll.

Am Ende wird womöglich Trainer Thomas Tuchel das letzte Wort in dieser Angelegenheit haben. Sofern er Tel umfassend in sein Konzept einbinden kann, spricht einiges für einen Verbleib des Franzosen an der Säbener Straße.

Sollte dies nicht der Fall sein, steht Tel eine eher ungeplante Luftveränderung ins Haus.