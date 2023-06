XXL-Streichliste von Eintracht Frankfurt enthüllt

IMAGO/Jan Huebner

Rafael Borré und Lucas Alario könnten Eintracht Frankfurt verlassen

Eintracht Frankfurt steht im Sommer ein Umbruch bevor. Zahlreiche Spieler sollen die SGE offenbar verlassen.

Die "Bild"-Zeitung enthüllte nun die XXL-Streichliste von Eintracht Frankfurt. Demnach stehen mit den beiden Leihrückkehrern Ragnar Ache und Ali Akman, den Bankdrückern Rafael Borré und Lucas Alario, sowie Christopher Lenz, Youngster Marcel Wenig und Ersatztorwart Diant Ramaj gleich sieben Spieler vor einem Abschied aus Hessen.

Ache kehrt von einer Leihe zur SpVgg Greuther Fürth zurück. Sein Vertrag in Frankfurt ist zwar noch bis 2025 datiert. Dem Boulevardblatt zufolge hat der Stürmer aber keine Zukunft in Frankfurt. Daher würden ihm keine Steine in den Weg gelegt werden.

Gleiches gelte für Akman, der zuletzt an den türkischen Klub Göztepe verliehen war und ebenfalls noch bis 2025 an die SGE gebunden ist.

Borré wollte die Eintracht bereits im Winter verlassen, erhielt damals aber ein Wechselverbot. Mittlerweile stehen die Hessen einem Abgang aber wohl offen gegenüber.

Allerdings wolle Frankfurt den Stürmer nur ziehen lassen, wenn ein gutes Angebot reinkommt, mit dem ein Ersatzmann gekauft werden kann. Im Raum stehen acht Millionen Euro.

In der abgelaufenen Saison kam Borré nicht über die Rolle der Ergänzungsspielers hinaus. In der Bundesliga stand der Kolumbianer nur zehn Mal in der Startelf. Die magere Ausbeute von drei Toren in 47 Pflichtspielen steht zu Buche.

Alario als Missverständnis von Eintracht Frankfurt

Auch Alario war zumeist Bankdrücker und kommt nur auf 26 Pflichtspieleinsätze in der Saison 2022/2023 (zwei Tore).

Der Argentinier war erst im vergangenen Sommer für sechs Millionen Euro von Bayer Leverkusen nach Frankfurt gekommen. Bei einem Verkauf im Sommer würde die Eintracht wohl deutlich weniger kassieren.

Auch Lenz dürfte mit seinen Einsatzzeiten nicht zufrieden sein. Der Linksverteidiger pendelte immer wieder zwischen Bank und Startelf. In der kommenden Saison dürfte er im Duell mit Winter-Zugang Philipp Max das Nachsehen haben.

Da der Vertrag von Lenz nur noch bis 2024 datiert ist, gilt ein Abschied "Bild" zufolge als wahrscheinlich.

Auch Youngster Wenig (Vertrag bis 2025) und Ersatztorwart Ramaj (Vertrag bis 2027) könnten Eintracht Frankfurt zumindest vorübergehend verlassen, um Spielpraxis zu sammeln.

Fest stehen dagegen bereits die Abgänge von Daichi Kamada, Evan Ndicka und Almamy Touré, die sich gegen eine Verlängerung beim Bundesligisten entschieden haben.