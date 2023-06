Medien: Hertha BSC findet neue Nummer eins

IMAGO/HMB Media/Claus

Marius Gersbeck wird wohl zu Hertha BSC zurückkehren

Nach dem Abstieg aus der Bundesliga wird sich Hertha BSC einem kompletten Neuaufbau unterziehen müssen. Dafür holt der Hauptstadtklub nun offenbar einen neuen Stammkeeper, der sich in Berlin bestens auskennt.

Als 16-Jähriger wechselte Marius Gersbeck in die Jugend von Hertha BSC. Den großen Durchbruch im Team der Profis schaffte der gebürtige Berliner aber nicht, sodass er nach Leihen zum Chemnitzer FC und dem VfL Osnabrück 2019 endgültig zum Karlsruher SC abgegeben wurden.

Der ehemalige Junioren-Nationalspieler entpuppte sich als echtes Schnäppchen für die Badener. Der KSC zahlte für den heute 27-Jährigen eine Ablösesumme unter 50.000 Euro. Eine Investition, die sich mehr als bezahlt machen sollte. Beim etablierten Zweitligisten entwickelte sich Gersbeck zum absoluten Stammpersonal und gehörte in der abgelaufenen Saison zu den besten Keepern der Liga.

Hertha BSC: Gersbeck wohl der zweite Neuzugang

Doch nun kehrt der deutsche B-Junioren-Meister von 2012 offenbar in die Hauptstadt zu seinem Ausbildungsverein zurück. Laut "Sky" sei sich der Torhüter mit der Hertha einig. Die Alte Dame wolle demnach die im Vertrag festgelegte Ausstiegsklausel aktivieren. Diese soll sich auf rund 250.000 Euro belaufen.

Sogar der obligatorische Medizincheck ist wohl bereits über die Bühne gegangen sein. Eine zeitnahe Verkündung des Transfers stände demnach nichts mehr im Wege. Für den Klub aus der Hauptstadt wäre Gersbeck der zweite Neuzugang für die Mission Wiederaufstieg.

Bereits im Januar 2023 verkündete Hertha BSC die Verpflichtung von Fabian Reese. Der 25-Jährige ging bis zuletzt für Holstein Kiel auf Torejagd und unterschrieb in Berlin einen Vertrag bis 2026. In der 2. Bundesliga stand der Norddeutsche in insgesamt 146 Partien auf dem Platz. Dabei gelangen dem Offensivspieler 37 Torbeteiligungen.