Erneute Gelb-Flut? Dieser Schiri pfeift den BVB

Im Februar 2023 waren die BVB-Stars nicht immer einer Meinung mit Referee Jésus Gil Manzano

Wenn Borussia Dortmund am Dienstagabend (21 Uhr) bei Paris Saint-Germain in die Champions-League-Saison 2023/24 startet, wird ein alter Bekannter die Partie leiten. Den Auftakt des FC Bayern gegen Manchester United am Mittwoch pfeift 24 Stunden später hingegen ein Referee, der noch recht unerfahren ist. Ein gutes Omen für die Bundesliga-Vertreter?

Der Spanier Jesús Gil Manzano wird am Dienstagabend im Pariser Prinzenpark seine 21. Partie im Rahmen der Hauptrunde der Champions League leiten. Der BVB gehört dabei schon zum dritten Mal zu den Protagonisten.

Am 19. Oktober 2021 pfiff Gil Manzano das 0:4-Debakel der Dortmunder bei Ajax Amsterdam, als ein gewisser Sébastien Haller die Schwarz-Gelben mit einem Treffer und zwei Vorlagen vor unüberwindbare Probleme stellte. Im Sommer 2022 lockte der BVB den Ivorer letztlich für rund 30 Millionen Euro ins Ruhrgebiet.

Im Februar 2023 trug Gil Manzano letztmals bei einem Spiel der Borussen die Verantwortung: Beim 1:0-Sieg in Dortmund gegen den FC Chelsea verschaffte der Bundesligist sich damals eine gute Ausgangsposition für das Erreichen des Viertelfinales, die man in London (0:2) allerdings aus der Hand gab.

Kartenflut für den BVB beim letzten Spiel unter Gil Manzano

Auffallend: Beim 1:0-Erfolg des BVB verwarnte der Schiedsrichter gleich sechs BVB-Stars.

Zudem pfiff der Gil Manzano den BVB einmal in der Europa League. Am 22. Februar 2018 entführte man beim 1:1 immerhin einen Punkt aus der Heimstätte von Atalanta Bergamo.

Im Schnitt verteilte der Iberer übrigens 3,95 Gelbe Karten in seinen Einsätzen in der Königsklasse. Einen Platzverweis setzte es allerdings noch nie.

Von 20 Champions-League-Einsätzen ist der Schwede Glenn Nyberg hingegen noch ein gutes Stück entfernt. Der 34-Jährige trägt am Mittwochabend beim Gastspiel von Manchester United gegen den FC Bayern erst zum dritten Mal die Verantwortung. Die Münchner oder United pfiff er noch nie.