United-Ikone sicher: Harry Kane extramotiviert

IMAGO/Bernd Feil/M.i.S.

Harry Kane startet mit dem FC Bayern in der Champions League gegen Manchester United

Der FC Bayern empfängt am Mittwoch (21:00 Uhr) Manchester United zum Topspiel der Gruppe A in der Champions League. United-Ikone Rio Ferdinand zeigte sich im Vorfeld sicher, dass vor allem ein Spieler hochmotiviert zu Werke gehen wird: Harry Kane.

Ex-Profi Rio Ferdinand blickt mit großer Vorfreude auf den Königsklassen-Kracher zwischen dem FC Bayern und Manchester United entgegen. Sein Fokus liegt dabei auf Sommer-Neuzugang Harry Kane, der sich in München den Traum von Titeln endlich erfüllen will.

"Er hat schon Champions-League-Fußball gespielt, hat bereits geliefert, stand im Finale (Saison 2018/19, Anm. d. Red.), aber er hat den Wettbewerb noch nie gewonnen. Er hat noch kein Tafelsilber in den Händen, also wird er bis in die Haarspitzen motiviert sein", sagte die United-Ikone beim Sender "TNT Sports".

Harry Kane sei ein "phänomenaler Spieler, seine Statistiken sprechen für sich", hob der Champions-League-Sieger von 2008 hervor: "Der Typ weiß, wo das Tor steht und wie man Tore erzielt. United muss versuchen, ihn zu stoppen."

United-Ikone Ferdinand: "Auswärts beim FC Bayern ist immer schwer"

Nicht nur Kanes bislang leerer Trophäenschrank, mit Ex-Klub Tottenham Hotspur gelang in über zehn Jahren Zusammenarbeit kein einziger Titel, dürfte Motivation geben. Auch die Tatsache, dass der Mittelstürmer in der Vergangenheit mehrmals mit einem Wechsel zu Manchester United in Verbindung gebracht worden war, gäbe zusätzliche Würze, so Ferdinand. "Viele Manchester-Fans hätten ihn liebend gerne im United-Trikot gesehen", hob der 44-Jährige hervor.

Harry Kane sei auf Seiten des FC Bayern derweil nicht der einzige Topspieler, den die Mannschaft von Erik ten Hag am Mittwoch im Auge haben muss.

"Es gibt bei Bayern einige großartige Spieler", so der einstige Weltklasse-Verteidiger: "Auswärts beim FC Bayern, das ist immer schwer. Egal in welcher Saison. Das wird ein sehr schweres Spiel", blickte die United-Ikone voraus.