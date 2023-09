Blind: "Als Spieler die Zeit in München nicht genossen"

IMAGO/Frank Hoermann / SVEN SIMON

Daley Blind blickt auf seine glücklose Zeit beim FCB zurück

Daley Blind, Ex-Profi des FC Bayern, hat sein kurzes und für ihn erfolgloses Gastspiel in München rekapituliert. Trotz der sehr wenigen Spielzeit habe er die Zeit beim deutschen Rekordmeister in gewisser Weise genießen können.

Als Verteidiger Daley Blind im vergangenen Winter von Ajax Amsterdam zum FC Bayern wechselte, kam das für den Niederländer durchaus überraschend, aber es sei eine "großartige Möglichkeit gewesen, sagte er zu "The Athletic". Beim niederländischen Rekordmeister hatte er zuvor seinen Vertrag aufgelöst.

"Als Spieler habe ich meine Zeit in München nicht genossen, aber ich habe es genossen als jemand, der Fußball liebt", erklärte der 33-Jährige.

"Ich habe von Joshua Kimmich und Thomas Müller gelernt, wie sie trainieren, von Julian Nagelsmann wie er gecoacht hat. Ich habe versucht, von ihnen zu lernen anstatt mich zu beschweren, weil ich nicht spielte", so Blind weiter.

Spielzeit erhielt der niederländische Nationalspieler in der Tat nur sporadisch. Der Linksverteidiger durfte lediglich in vier Bundesligapartien und in einem Spiel im DFB-Pokal ran - kam so auf insgesamt nur 157 Minuten im Trikot des FC Bayern.

Steiler Aufstieg in Girona nach Zeit beim FC Bayern

Die Münchner hatten Blind im Winter geholt, da nach der Verletzung von Lucas Hernandez akuter Bedarf im Defensivbereich herrschte. Blinds Vertrag lief dann im zurückliegenden Sommer aus, die Bayern wollten nicht verlängern.

Der Defensivmann schloss sich daraufhin dem FC Girona an. Mit dem spanischen Klub liegt er derzeit überraschend an der Tabellenspitze der Primera Division. Blind ist Stammkraft und wurde in allen Partien eingesetzt.

"Girona wollte mich schon, bevor ich zu den Bayern gegangen bin", sagte er. "Ich hatte meine Probleme mit Ajax zu diesem Zeitpunkt, deswegen bin ich zu den Bayern. Aber davor waren schon Girona, Antwerpen und anderen Klubs an mir interessiert."

Blind spielt mit einem Defibrillator, der ihm 2019 nach einer Herzmuskelentzündung eingesetzt worden war.