VfB Stuttgart und Eintracht Frankfurt an Mainz-Star dran?

IMAGO/HMB Media/Claus

Leandro Barreiro (m.) hat das Interesse von Eintracht Frankfurt und des VfB Stuttgart geweckt

Beim FSV Mainz 05 gehört Leandro Barreiro zu den absoluten Leistungsträgern. Auch anderen Klubs sind die guten Leistungen des 23-Jährigen nicht entgangen. Aus der Bundesliga sollen unter anderem der VfB Stuttgart und Eintracht Frankfurt auf einen Transfer-Coup hoffen.

Aus Luxemburg wechselte Leandro Barreiro 2016 in den Nachwuchs des FSV Mainz 05. Mittlerweile ist der 23-Jährige aus dem Mittelfeld der Rheinhessen nicht mehr wegzudenken. Das Problem des abstiegsbedrohten Bundesligisten: Der Vertrag des Achters läuft im kommenden Sommer aus, eine Verlängerung gilt als unwahrscheinlich.

Im Winter bietet sich den Mainzern somit die letzte Chance, eine Ablöse für den 50-fachen Nationalspieler Luxemburgs einzufahren. Andernfalls kann sich Barreiro nach der laufenden Saison seinen neuen Arbeitgeber frei aussuchen. Potenzielle Interessenten stehen aber wohl bereits jetzt Schlange.

Harte Konkurrenz für Eintracht Frankfurt und den VfB Stuttgart

Wie das Online-Portal "90min.com" erfahren haben will, sollen Vereine aus ganz Europa die Entwicklung des Mainzers genau verfolgen. Neben Klubs aus England, Spanien, Frankreich und Italien sind mit dem VfL Wolfsburg, dem VfB Stuttgart und Eintracht Frankfurt auch drei Mannschaften aus der Bundesliga an Barreiro dran.

Laut "Bild" ist der Luxemburger einem Wechsel zum Nachbarn aus der Mainmetropole nicht abgeneigt. Eine Entscheidung über seine Zukunft habe er aber noch nicht getroffen, so die Boulevardzeitung weiter. Die SGE hoffe dem Bericht zufolge auf einen ablösefreien Transfer-Coup im kommenden Sommer.

In der laufenden Saison stand Barreiro für den Vorletzten der Bundesliga in jedem Pflichtspiel über die komplette Distanz auf dem Feld. In acht Einsätzen gelang ihm ein Tor. Für den abstiegsbedrohten Klub wäre ein ablösefreier Verlust des Leistungsträger ein schwerer Schlag.