Eintracht Frankfurt kassiert Testspiel-Blamage in Leipzig

IMAGO/BEAUTIFUL SPORTS/Jan Kaefer

Eintracht Frankfurt verlor das Testspiel gegen Chemie Leipzig

Unter dem neuen Trainer Dino Toppmöller ist Eintracht Frankfurt eher holprig in die Saison gestartet. Im Testspiel gegen Chemie Leipzig setzte es während der Länderspielpause nun den nächsten Rückschlag.

Beim Viertligisten verlor die SGE am Freitagabend überraschend mit 1:2 und verpasste es, sich Rückenwind für die kommenden Aufgaben zu holen. Florian Kirstein brachte den Underdog in der 47. Minute in Führung. Timo Mauer erhöhte wenig später sogar auf 2:0 (54.).

Der Eintracht gelang durch den eingewechselten Noel Futkeu nur noch der späte Anschlusstreffer (83.).

"Leipzig hat es gut gemacht. Wir sind so nicht eingespielt, trotzdem müssen wir gewinnen. Es war ein Spiel mit tollen Rahmenbedingungen und einem verdienten Sieger", kommentierte Toppmöller nach Abpfiff den Auftritt seiner Mannschaft.

In der Bundesliga waren die Hessen mit zehn Punkten aus den ersten sieben Partien in die neue Spielzeit gestartet. Mit lediglich sechs Treffern stellen die Frankfurter allerdings die drittschwächste Offensive der Liga.

Eintracht Frankfurt hilft Chemie Leipzig

Toppmöller nutzte das Freundschaftsspiel gegen den Regionalligisten für einige taktische Experimente. Routinier Timothy Chandler agierte als Teil der defensiven Dreierkette, davor spielte Philipp Max auf der ungewohnten Position im defensiven Mittelfeld. Im Tor vertrat Jens Grahl Stammkeeper Kevin Trapp, der sich mit der deutschen Nationalmannschaft auf USA-Reise befindet.

Die fehlende Abstimmung der Frankfurter wurde derweil gegen Chemie Leipzig immer wieder deutlich. Gerade bei Kontern ergaben sich regelmäßig große Lücken für den Underdog.

In der Chefetage sorgte das Ergebnis indes keineswegs für schlechte Stimmung. Schließlich sollte das Freundschaftsspiel in erster die Verbundenheit beider Klubs zelebrieren.

Mit einer großzügigen Spende hatte Eintracht Frankfurt in Leipzig den Bau einer neuen Flutlichtanlage ermöglicht. Diese war am Freitag für das Spiel direkt im Einsatz.

"Wir freuen uns, dabei sein zu dürfen, um dieses Licht genießen zu können! Ihr könnt enorm stolz darauf sein, was ihr geschaffen habt – aber vor allem auch auf das, was ihr euch bewahrt. Möge es nicht das letzte Freundschaftsspiel sein", sagte Eintracht-Vorstandsmitglied Philipp Reschke vor Anpfiff per Stadion-Durchsage.