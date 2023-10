Barca mischt mit: BVB bekommt Konkurrenz bei Serbien-Juwel

IMAGO/Daniel Castro

Barca-Coach Xavi will dem BVB ein Talent wegschnappen

Borussia Dortmund wurde zuletzt Interesse am serbischen Offensiv-Juwel Matija Popovic nachgesagt. Inzwischen buhlen allerdings auch andere Top-Klubs um den Youngster von Partizan Belgrad. Dem BVB droht ein intensiver Transferpoker.

Laut Transfer-Experte Gianluca Di Marzio hat der FC Barcelona ein Auge auf den 17-jährigen Offensivspieler geworfen.

Die Katalanen sollen demnach bereits in der serbischen Hauptstadt angeklopft haben, um einen Deal zu forcieren. Eine weitere Spur führe derzeit zu Real Madrid, heißt es.

Schon im Sommer hatte die serbischen Zeitung "Telegraf" Matija Popovic beim BVB ins Gespräch gebracht. Über einen Mittelsmann habe damals eine Kontaktaufnahme stattgefunden. Die Vertreter der Borussia galten als überaus bemüht um das Top-Talent.

Bereits zu diesem Zeitpunkt hatte sich allerdings abgezeichnet, dass auch andere Vereine Popovic verpflichten wollen. "Telegraf" nannte einst auch die AC Mailand als mögliches Ziel des Junioren-Nationalspielers.

BVB könnte bei Serbien-Ass leer ausgehen

Das große internationale Interesse liegt vor allem an den herausragenden technischen Fähigkeiten des Rechtsfußes - aber auch an seiner Vertragssituation. Popovic ist nur noch bis Ende des Jahres an Belgrad gebunden. Im Winter könnte er sich ablösefrei einem neuen Verein anschließen.

Die serbische Nachwuchsliga hatte der Zehner, der auch als Sturmspitze spielen kann, zuletzt nach Belieben dominiert. In 25 Einsätzen gelangen Popovic letzte Saison 21 Tore und fünf Vorlagen.

Partizan soll jedoch bis zuletzt versucht haben, Popovic zum Verbleib zu bewegen. Als Köder verwendete der Klub offenbar die Aussicht auf eine schnelle Beförderung zu den Profis.

In Dortmund oder Barcelona dürfte dem Youngster derweil eine andere Rolle winken. Dort müsste sich Popovic wohl über Nachwuchsteam und zweite Mannschaft durchbeißen.