Medien: FC Bayern beobachtet spanischen U21-Nationalspieler

IMAGO/Pressinphoto/Shutterstock

Der spanische U21-Nationalspieler Arnau Martínez (l.) ist beim FC Bayern im Gespräch

Der FC Girona mischt derzeit La Liga auf. Einen großen Anteil an dem Erfolg des Überraschungsteam hat auch Abwehrtalent Arnau Martínez, der sich mit den jüngsten Leistungen offenbar in den Fokus des FC Bayern und Bayer Leverkusen gespielt hat.

Arnau Martínez vom FC Girona gehört zweifelslos zu den größten Verteidiger-Talenten in Spanien. Mit der U21-Nationalmannschaft, für die der 20-Jährige bislang zwölf Mal zum Einsatz kam, verpasste der Rechtsverteidiger nur knapp den EM-Titel gegen England. Gegen die Auswahl von der Insel war erst im Finale Endstation.

Doch auch im Verein läuft es für den Youngster aktuell prächtig. Mit dem FC Girona steht Martínez aktuell völlig überraschend auf dem zweiten Tabellenplatz in La Liga. Der Klub aus dem Nordenosten Spaniens sorgt momentan über die Landesgrenzen hinaus für Furore. Girona steht nach zehn Spielen bei acht Siegen, einem Unentschieden und einer Niederlage.

FC Bayern droht harte Konkurrenz bei Arnau Martínez

An dieser überaus positiven Bilanz hat auch Martínez einen entscheidenden Anteil. Bislang stand der Youngster in sechs von zehn Ligaspielen für Girona auf dem Rasen. Dabei gelangen ihm zwei Vorlagen. Bereits in der letzten Saison machte der Rechtsfuß mit drei Toren und vier Vorlagen auf sich aufmerksam.

Die guten Leistungen des Außenverteidigers sind auch diversen europäischen Schwergewichten nicht verborgen geblieben. Laut "90min" sind allen voran der FC Barcelona, Real Madrid und Manchester City interessiert. Ein immenser Vorteil für die Sky Blues: Girona gehört ebenso wie der englische Meister der City Football Group, was die Verhandlungen enorm erleichtern dürfte.

Mit dem FC Bayern und Bayer 04 Leverkusen nennt das Online-Portal zwei Bundesligisten, die ebenfalls die Entwicklungen des jungen Verteidigers, der noch bis 2025 an Girona gebunden ist, genau im Auge behalten. Scouts der Münchener sollen Martínez bereits im Stadion unter die Lupe genommen haben.