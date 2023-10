Das sagt Joshua Kimmich zu seinem Platzverweis

IMAGO/Ulmer

Joshua Kimmich fehlt dem FC Bayern im BVB-Kracher

Nationalspieler Joshua Kimmich flog beim 8:0 (0:0) des FC Bayern gegen Darmstadt 98 erstmals in seiner Profi-Karriere mit einer Roten Karte vom Platz - und verpasst mindestens den Kracher gegen den BVB. Der 28-Jährige zeigt sich selbstkritisch.

Schon in der 4. Spielminute war der Arbeitstag von Joshua Kimmich im Heimspiel gegen Darmstadt 98 beendet. Nach einem Ballverlust vor dem eigenen Strafraum sah er Rot für eine Notbremse gegen Gästespieler Marvin Mehlem.

Der FC Bayern trotzte dem frühen Schock zwar fulminant und schoss bemitleidenswerte Darmstädter nach zwei ebenfalls frühen Platzverweisen gegen Klaus Gjasula (21.) und Matej Maglica (41.) nach der Pause ab.

Am kommenden Samstag, wenn die Münchner die ungleich schwierigere Auswärtsaufgabe bei Borussia Dortmund vor der Brust haben, wird Kimmich seinem Team aber definitiv fehlen.

"Der Platzverweis war sehr blöd", gab der Führungsspieler nach der Partie gegen den Aufsteiger dann auch unumwunden zu. "Und ich ärgere mich sehr, dass ich gegen Dortmund fehle." Seine Hinausstellung sei "natürlich Eigenverschulden", sagte Kimmich, der den Ball nach einem Zuspiel von Comebacker Manuel Neuer verlor.

FC Bayern: Scharfe Kritik von Lothar Matthäus an Joshua Kimmich

Die Rote Karte fand der 80-malige Nationalspieler dennoch überzogen.

"Ich zupfe ihn, aber ich war nicht verantwortlich für sein Fallen", schilderte Kimmich die Szene mit Mehlem aus seiner Sicht. "Als ich den Ball verloren habe, hatte ich schon im Kopf, ich darf ihn nicht foulen, sonst ist es Rot. Ich habe versucht, wegzubleiben so gut es ging. Das hat nicht so gut geklappt."

Einen Rüffel kassierte Kimmich von Lothar Matthäus. "Er muss vorher den Ball spielen. Er will dribbeln als Sechser, aber im defensiven Bereich dribbelt man nicht", monierte der Rekord-Nationalspieler bei "Sky".

Matthäus kritisierte: "Das lernen wir in der D-Jugend, in meiner D-Jugend zumindest, dass man in der Defensive nicht dribbelt. Da läuft man in die freie Räume mit dem Ball und wenn man hinten dribbeln muss, spielt man vorher ab oder einen langen Ball."