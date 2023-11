So lange fehlt Musiala dem FC Bayern

IMAGO/Laci Perenyi

Jamal Musiala verletzte sich beim Champions-League-Sieg des FC Bayern

Beim 2:1-Sieg des FC Bayern in der Champions League gegen Galatasaray musste Jamal Musiala verletzungsbedingt ausgewechselt werden. Nun steht offenbar fest, wie lange der Youngster den Münchner fehlen wird.

Laut "Bild" ist bei Musiala ein leichter Muskelfaserriss diagnostiziert worden. Demnach fällt der 20-Jährige "nur" zwei bis drei Wochen aus.

Trainer Tuchel hatte nach dem Sieg in der Königsklasse noch Schlimmeres befürchtet. "Es ist eine Muskelverletzung. Im schlimmsten Fall ein Faserriss", sagte der bei "DAZN".

Musiala wird damit für das Ligaspiel gegen Aufsteiger 1. FC Heidenheim am Samstag (15.30 Uhr/Sky) ausfallen. "Für Heidenheim gibt es gar keine Chance", so Tuchel.

Musiala verpasst wohl Länderspiele

Auch die Länderspiele der Nationalmannschaft am 18. November in Berlin gegen die Türkei und drei Tage später in Wien gegen Österreich wird das Bayern-Juwel wohl verpassen.

Dabei ist Musiala auf dem Weg Richtung Heim-EM ein Schlüsselspieler in der Nationalmannschaft. Sein Ausfall wäre umso schmerzvoller für Bundestrainer Julian Nagelsmann, weil er nach den beiden Begegnungen sein Team in eine viermonatige Länderspielpause verabschiedet.

Dem Boulevardblatt zufolge ist auch das Duell beim 1. FC Köln nach der Länderspielpause (24. November) in Gefahr. Zum Champions-League-Heimspiel gegen den FC Kopenhagen am 29. November dürfte Musiala aber wieder zur Verfügung stehen.

Im Spiel gegen Galatasaray humpelte Musiala bereits vor der Halbzeitpause vom Platz. Für ihn kam in der 40. Minute Routinier Thomas Müller.

Unabhängig von dessen Verletzung will der FC Bayern unbedingt mit Musiala verlängern. Das machte Vorstandschef Jan-Christian Dreesen klar. "Natürlich werden wir uns nach der Decke strecken", sagte er am "DAZN"-Mikrofon.

Allerdings gebe es "überhaupt keinen Grund zur Hektik. Wir werden das in aller Ruhe mit ihm besprechen - und ich glaube, es wird auch ein gutes Ende finden", so der Vorstandsboss. Musialas Vertrag beim FC Bayern ist noch bis 2026 datiert.