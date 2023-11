Hier läuft FC Bayern gegen Heidenheim live im TV und Stream

IMAGO/Frank Hoermann/SVEN SIMON

Harry Kane will auch gegen den 1. FC Heidenheim wieder für den FC Bayern treffen

Am Samstagnachmittag kommt es ab 15:30 Uhr zu einem Novum in der Bundesliga: Zum ersten Mal in der Geschichte des deutschen Fußball-Oberhauses lautet eine Partie FC Bayern gegen den 1. FC Heidenheim. Wo wird das Spiel des deutschen Meisters gegen den Aufsteiger live im Fernsehen und Stream übertragen?

Gänzlich unbekannt sind sich die beiden Klubs, die unterschiedlicher fast gar nicht sein könnten, allerdings auch nicht. Im April 2019 kam es im Viertelfinale des DFB-Pokals schon einmal zu der Ansetzung FC Bayern vs. FCH in der Münchner Allianz Arena.

Damals siegte der haushohe Favorit und Rekordpokalspieler in einem spektakulären Match mit 5:4, Robert Lewandowski bewahrte seine Mannschaft mit seinem Siegtreffer in der 84. Minute vor eine bitteren Blamage.

Viereinhalb Jahre später ist der 1. FC Heidenheim in der Bundesliga angekommen und hat sich dort bereits einen Namen gemacht. Nach zehn Spieltagen stehen immerhin schon drei Siege zu Buche, Tabellenplatz 13 wird der Erwartungshaltung des Teams von Trainer-Urgestein Frank Schmidt vollends gerecht.

Wie mutig spielen die Heidenheimer beim deutschen Rekordmeister auf? Hält die Siegesserie der Münchner in der Bundesliga weiter an? Und wo wird das Spiel FC Bayern gegen den 1. FC Heidenheim live im Fernsehen und Stream gezeigt?

Hier läuft FC Bayern vs. 1. FC Heidenheim live im TV und Stream