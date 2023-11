Kane-Wahnsinn! FCB-Star schon besser als Torschützenkönige

AFP/SID/MICHAELA REHLE

Harry Kane jubelt gegen Heidenheim

Er trifft und trifft und trifft: Das Münchner Tor-Phänomen Harry Kane hat in seinem elften Bundesliga-Spiel seine Tore Nummer 16 und 17 erzielt - das ist in so kurzer Zeit noch keinem Profi im deutschen Oberhaus gelungen.

Der englische Kapitän, der erst seit Sommer für den deutschen Fußball-Rekordmeister aufläuft, traf gegen den Aufsteiger 1. FC Heidenheim zur 2:0-Pausenführung der Bayern mit rechts und per Kopf (14./44.).

Mehr noch: Kane hat nach rund einem Drittel der Saison schon jetzt mehr Treffer auf dem Konto als die beiden Torschützenkönige der vergangenen Saison: Nationalspieler Niclas Füllkrug (Werder Bremen) und Christopher Nkunku (RB Leipzig) waren damals nur 16-mal erfolgreich - in der ganzen Spielzeit.