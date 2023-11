Geldsegen für den VfB Stuttgart dank Klimowicz-Leihe?

IMAGO/JONATHAN DUENAS

Kehrt Mateo Klimowicz dem VfB Stuttgart endgültig den Rücken?

Im Januar 2023 verlieh der VfB Stuttgart den ehemaligen deutschen U21-Nationalspieler Mateo Klimowicz an den mexikanischen Erstligisten Atlético de San Luis. In wenigen Wochen endet die Leihe, aktuell sieht es allerdings nicht danach aus, dass der 23-Jährige ins Ländle zurückkehrt.

Der mexikanischen Online-Zeitung "am" zufolge führt Atlético de San Luis derzeit bereits Verhandlungen mit dem VfB Stuttgart über einen permanenten Transfer von Mateo Klimowicz. Der Angreifer selbst steht dieser Idee demnach positiv gegenüber und kann sich einen Verbleib durchaus vorstellen. Ein Umstand, aufgrund dessen sich die Mexikaner eine bessere Verhandlungsposition erhoffen sollen.

Für San Luis bestritt Klimowicz bislang 34 Pflichtspiele. Dabei gelangen dem flexibel einsetzbaren Offensivspieler drei Treffer und eine Vorlage. Im letzten Ligaspiel gegen Santos Laguna (0:2) fehlte der Deutsch-Argentinier allerdings gelbgesperrt.

Kassiert der VfB Stuttgart drei Millionen Euro?

Der Vertrag des U21-Europameisters von 2021 beim VfB Stuttgart endet im Sommer 2025, angeblich soll bei der Leihe allerdings eine Kaufoption in Höhe von drei Millionen Euro vereinbart worden sein. Nicht auszuschließen, dass die Gespräche aktuell auch laufen, um diese Summe zu drücken.

Bei der Bekanntgabe des Deals verkündete VfB-Sportdirektor Fabian Wohlgemuth zwar: "Für Mateo ging es in erster Linie um Wettkampfpraxis. Mit Atlético San Luis haben wir eine sehr gute Lösung gefunden. Wir sind davon überzeugt, dass sich Mateo dort schnell akklimatisieren und die Gelegenheit erhalten wird, einen weiteren wichtigen Schritt in seiner sportlichen Entwicklung zu machen" und deutete damit an, dass die Tür für eine Rückkehr nach Schwaben offensteht.

Für weitere Einsätze in der Bundesliga konnte sich der Rechtsfuß mit seinen Leistungen in Mexiko allerdings nur bedingt empfehlen.