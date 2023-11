Nagelsmann mit Hiobsbotschaft für das DFB-Team

IMAGO/Marc Schueler

Bundestrainer Nagelsmann muss mit der Nationalmannschaft gegen die Türkei ran

Bundestrainer Julian Nagelsmann hat einen Tag vor der Partie der deutschen Fußball-Nationalmannschaft gegen die Türkei in Berlin (Samstag, 20:45 Uhr) eine schlechte Nachricht überbracht.

"Marc-André ter Stegen wird für beide Spiele ausfallen. Er hat arge Rückenprobleme und fliegt zurück nach Barcelona, um sich dort behandeln zu lassen", teilte der Bundestrainer mit. Damit fehlt der Keeper nicht nur am Samstag gegen die türkische Elf, sondern auch am Dienstag bei der Partie in Wien gegen Österreich.

"Präzisieren kann ich die Verletzung noch nicht. Es sind diffuse Schmerzen. Im Training hat er etwas gespürt und das wurde jetzt im Verlauf immer schlecht. Ich kann leider auch nicht sagen, wie lange er ausfällt. Das werden die Ärzte in Barcelona entscheiden", erklärte Nagelsmann.

Aus der Medienrunde gefragt, ob Manuel Neuer vom FC Bayern nachnominiert werden sollte, sagte Nagelsmann, dass es keine Sinn ergibt, den FCB-Keeper ins Team zu holen. Die Nicht-Nominierung sei eine sinnvolle und gleichermaßen gemeinsam abgestimmte Maßnahme gewesen.

"Er darf gern für Bayern weiter gut spielen und Top-Leistungen bringen", so der Bundestrainer. "Dann ist er in Zukunft herzlich eingeladen. Das gilt für alle Spieler, die gute Leistungen bringen." Neuer wird aller Voraussicht nach bei den Länderspielen im März wieder zur Nationalmannschaft stoßen.

Die bittere Botschaft, dass ter Stegen - die aktuelle Nummer eins - ausfällt, habe Nagelsmann erst am Nachmittag erfahren.

"Mit der Kurzfristigkeit des Ausfalls haben wir nicht gerechnet, sind überrascht worden. Nach dem Training werden wir eine Entscheidung treffen, wer am Samstag spielt." Das Abschlusstraining findet am Abend im Olympiastadion statt.

Wer steht gegen die Türkei im DFB-Tor?

Nach dem Ausfall von ter Stegen, wodurch sich der DFB-Kader nach vorherigen Absagen nunmehr auf 25 Spieler verkleinert, hat Nagelsmann noch Kevin Trapp von Eintracht Frankfurt, Oliver Baumann von der TSG 1899 Hoffenheim und Janis Blaswich von RB Leipzig für die Torhüter-Position zur Verfügung.

Die besten Chancen auf einen Einsatz dürfte dem Vernehmen nach Trapp haben, der bei der SGE erneut eine starke Saison spielt. Mit 77,8 Prozent parierter Torschüsse ist der Torwart sogar Ligaspitze.

"Alle, die dabei sind, sind gute Fußballer. Wir werden morgen nicht damit anfangen, jedes Ding nach vorne zu knüppeln", sagte Nagelsmann auf die Frage, ob sich das Spiel des DFB-Teams durch den Ausfall des spielstarken ter Stegens ändern werde.