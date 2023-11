Leroy Sané: Der FC Bayern "will Gespräche führen"

IMAGO/Eibner-Pressefoto/Florian Wiegan

Leroy Sané hat mit dem FC Bayern und dem DFB-Team einiges vor

Beim FC Bayern liefert er derzeit Woche für Woche ab und auch mit der deutschen Nationalmannschaft hat Leroy Sané einiges vor. Nun hat sich der Münchner Überflieger zu seiner Vertragslage beim deutschen Fußball-Rekordmeister geäußert und zudem verraten, warum er erstmals seit Langem wieder auf einer PK zugegen war.

In den vergangenen Jahren hatte sich Leroy Sané rar gemacht, wenn es um Pressekonferenzen im DFB-Team oder auch beim FC Bayern ging. Am Freitag, einen Tag vor dem Spiel gegen die Türkei (Samstag, 20:45 Uhr) saß Sané dann neben Julian Nagelsmann auf dem PK-Podium.

Eine Art Statement des Offensivmannes, der sich derzeit in absoluter Top-Form befindet und seine Leistungsschwankungen, die es in der Vergangenheit noch gab, allem Anschein nach abgestellt hat.

"Julian hat mir eine nette Nachricht geschrieben, die habe ich gern angenommen und gesagt, ich komme mit ihm mit", sagte ein lachender Sané auf die Frage, warum er nach so langer Zeit wieder auf einer Pressekonferenz vor die Mikrofone trat.

"Ich übernehme gern auf dem Platz Verantwortung in der Art, wie ich spielen will", fügte der Bayern-Star an und erklärte: "Ansonsten kennt man mich als jemanden, der nicht viel redet." In der Tat zeigte Sané zuletzt immer wieder auf dem Rasen seine Wichtigkeit. "Mit der Leistung, die ich in dieser Saison abgerufen habe, habe ich noch viel vor", betonte er.

Ein Schlüsselfaktor im DFB-Team soll für Sané dabei auch der Bundestrainer sein, dem 27-Jährigen bestens vertraut aus der gemeinsam Zeit in München. "Julian und ich hatten schon im Verein eine gute Beziehung. Wir kennen uns gut. Er gibt mir die Freiheiten, die ich brauche. Das möchte ich mit guten Leistungen zurückgeben", sagte Sané.

FC Bayern: Sané spricht über Vertragsfrage

Wie es für den Offensivmann abseits der Nationalmannschaft auf Klubebene langfristig weitergeht, ist derzeit noch offen. Sané, der beim FC Bayern noch mit einem Arbeitspapier bis Mitte 2025 ausgestattet ist, sagte dazu: "Gedanken habe ich mir noch keine gemacht."

Außerdem verriet er: "Der Verein will Gespräche führen." Er selbst wolle sich "später konkretere Gedanken machen - in der Rückrunde." (Hinweis: Sané sagte ursprünglich "Hinrunde", dabei wird es sich aber um einen Versprecher gehandelt haben).

Immerhin, die Münchner, die mit Sané verlängern wollen, dürfen sich schon einmal auf die Gespräche freuen. "Der FC Bayern wird der erste Ansprechpartner sein, das steht außer Frage. Alles weitere werden wir sehen, das kommt von ganz alleine."