Schalke-Flop beim BVB gehandelt

Hartmut Boesener via www.imago-images.de

Ex-Schalker Juan Miranda (m.) ist beim BVB im Gespräch

Borussia Dortmund sucht im Winter nach Verstärkungen für die defensive Außenbahn. Einem Bericht aus Spanien zufolge ist der BVB dabei auf einen ehemaligen Transfer-Flop des FC Schalke 04 aufmerksam geworden.

In der laufenden Saison zeigte sich, dass der BVB auf der linken und rechten Abwehrseite dringenden Verbesserungsbedarf hat. Laut "Bild" will der Bundesligist deshalb im Winter gleich doppelt nachlegen. Einzig Julian Ryerson konnte bislang überzeugen. Es soll dringend Verstärkungen für beide Abwehrseiten her.

Das Problem: Es fehlt noch an finanziellen Mitteln für einen Doppel-Transfer. Doch wie es bei "Bild" weiter heißt, sind die Hoffnungen groß, dass das Kapitel Thomas Meunier im Winter geschlossen und der Belgier verkauft werden kann, da er zu den Großverdienern in der Mannschaft von Trainer Edin Terzic gehört.

Der von vielen Verletzungen zurückgeworfene Meunier will ein Kandidat für die EM 2024 bleiben, braucht daher dringend Spielpraxis, die ihm der BVB jedoch in Zukunft nicht bieten wird. Geht Meunier, wäre Platz und Geld für einen Neuzugang da.

Schalke-Flop im Winter zum BVB?

Eine recht kostengünstige Verstärkung könnte der Vizemeister nun offenbar bei Betis Sevilla gefunden haben. Einem Bericht des andalusischen Online-Portals "Muchodeporte" steht Juan Miranda im Winter zum Verkauf. Der Vertrag des 23-Jährigen läuft im Juni 2024 aus. Eine Verlängerung ist nach derzeitigem Stand eher unwahrscheinlich.

Daher soll der Linksverteidiger zu Geld gemacht werden, bevor der Spanier den Klub im kommenden Sommer ablösefrei verlassen kann. Neben dem BVB soll auch AC Mailand Interesse an einer Verpflichtung des Außenverteidigers haben, der die Bundesliga bereits aus Zeiten beim FC Schalke 04 kennt.

Die Königsblauen liehen den damaligen Junioren-Nationalspieler Spaniens im Sommer 2019 von seinem Ausbildungsverein FC Barcelona aus - mit großen Erwartungen und eigentlich für zwei Jahre. Miranda konnte sich auf Schalke aber nicht nachhaltig durchsetzen, absolvierte nur zwölf Pflichtspiele für den S04. Schon nach seiner Debütsaison wurde die Leihe abgebrochen.