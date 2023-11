RB Leipzig setzt Nationalspieler Deadline

IMAGO/motivio

Lukas Klostermann könnte Leipzig nach der Saison verlassen

Eine Entscheidung im Poker um Lukas Klostermann von RB Leipzig rückt näher. Der Champions-League-Teilnehmer pocht auf Klarheit bis zum Jahresende.

RB Leipzig treibt die Kaderplanung weiter voran. In den vergangenen Wochen hatten die Leistungsträger Willi Orban, Yussuf Poulsen und Kevin Kampl jeweils einen langfristigen Vertrag bei den Sachsen unterschrieben. Bei Lukas Klostermann ist indes die Lage anders und noch keine Entscheidung gefallen.

Wie der "kicker" berichtet, liege dem 27-Jährigen schon seit längerer Zeit ein Vertragsangebot vor. Dieses hat er bislang weder angenommen noch unterschrieben. Ein Abschied scheint näher zu rücken.

Nach aktuellem Stand läuft das Arbeitspapier Klostermanns Ende der Saison also aus. Anschließend könnte er den Klub ablösefrei verlassen. RB Leipzig wünscht sich daher Klarheit. Laut "kicker" will der Bundesligist von von dem Rechtsverteidiger bis zum Jahresende eine Entscheidung über die sportliche Zukunft, um im Falle eines Wechsels selbst auf dem Transfermarkt reagieren zu können.

RB Leipzig: Nagelsmann hat Klostermann nicht in DFB-Kader berufen

Klostermann war 2014 vom damaligen Zweitligisten VfL Bochum zu Leipzig gewechselt. Kostenpunkt: Eine Million Euro.

In der aktuellen Bundesliga-Spielzeit stand der schnelle Außenverteidiger erst in vier Spielen in der Startelf, auch wegen Verletzungsprobleme zu Beginn. Eine weiterer Rückschlag war die erneute Nicht-Nominierung ins DFB-Team durch seinen Ex-Trainer Julian Nagelsmann, unter dem er in Leipzig einst Stammkraft war.

Weder bei der USA-Reise im Oktober noch bei den Spielen gegen die Türkei (2:3) und Österreich am Dienstag steht der Leipzig-Profi im Kader.

In seiner Zeit bei Leipzig lief er in 272 Spielen auf, erzielte 13 Tore und zwölf Torvorlagen. In der deutschen Nationalmannschaft kommt er bislang auf 22 Einsätze.