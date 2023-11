BVB-Star: "Mit diesem Team hole ich die Champions League"

IMAGO/Dennis Ewert/RHR-FOTO

Youssoufa Moukoko (l.) wählte unter anderem Mats Hummels in seine "Traum 11"

Auf seinen offiziellen Online-Plattformen fragt Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund seine Stars gerne nach ihren Traum-Mannschaften. In der neuesten Ausgabe des BVB-Formats "Traum 11" wurde Stürmer Youssoufa Moukoko gebeten, seine vermeintlich beste Dortmunder Elf zusammenzustellen. Der Youngster lieferte dabei einige durchaus überraschende Namen.

Ins Tor stellte Moukoko beispielsweise Roman Bürki, der zwischen 2015 und 2022 bei den Schwarz-Gelben unter Vertrag gestanden hatte. "Ein Torwart, der hier Leistung gebracht hat", meinte der 19-Jährige über den Schweizer Routinier, der bei Moukokos erstem Bundesliga-Spiel am 21. November 2020 noch zwischen den Dortmunder Pfosten stand.

Die favorisierte Viererkette Moukokos besitzt absoluten Legendenstatus. Der deutsche Nationalspieler wählte nämlich Marcel Schmelzer, Neven Subotic, Mats Hummels und Lukasz Piszczek aus. Also jenes Quartett, welches im unvergessenen Champions-League-Finale 2013 gegen den FC Bayern (1:2) spielte.

"Er ist ein toller Mensch, der jungen Spielern immer viele Tipps gegeben hat. Ich habe noch nie einen Spieler bei uns gesehen, der so oft im Gym war. Sein Charakter ist überragend", fand Moukoko vor allem für den langjährigen Rechtsverteidiger Lukasz Piszczek große Worte.

Im Mittelfeld entschied sich der Offensivmann der Westfalen in der "BVB Traum 11" für Jadon Sancho, Marco Reus, Shiinji Kagawa und Ousmane Dembélé.

Moukokos Wunschelf: Haaland stürmt neben Lewandowski

In der Sturmspitze kam Moukoko nicht am ehemaligen BVB-Stürmer und späteren Weltfußballer Robert Lewandowki vorbei, der zwischen 2010 und 2014 bei Borussia Dortmund unter Vertrag stand: "Er ist einer der besten Stürmer in Europa. Das hat er hier in Dortmund bewiesen, dann in München und jetzt Barcelona. Er kann mit rechts, links, dem Kopf, dem Knie, dem Oberschenkel, mit allen Körperteilen Tore schießen", meinte Moukoko über den 35-Jährigen, der zweimal mit dem BVB Deutscher Meister wurde.

Als zweiten Stürmer entschied sich Moukoko für "Torgarant" Erling Haaland, mit dem er von 2020 bis 2022 selbst zusammenspielte.

"Mit dieser Elf gewinne ich sogar die Champions League", meinte BVB-Star Moukoko abschließend über seine "BVB Traum 11".