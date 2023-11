Hamann rätselt weiter über den BVB

IMAGO/VITALII KLIUIEV

Der BVB jubelte am Ende des Tages doch gegen Gladbach

Borussia Dortmund hat in der Fußball-Bundesliga eine furiose Aufholjagd gefeiert. Der BVB drehte gegen Borussia Mönchengladbach einen zwischenzeitlichen 0:2-Rückstand noch in ein 4:2. TV-Experte Dietmar Hamann erkennt "zwei Gesichter" beim Vize-Meister.

Nach 28 Minuten sah es im Borussen-Duell zwischen dem BVB und Gladbach schon nach einer Dortmunder Pleite aus.

Rocco Reitz (13.) und Manu Kone (28.) hatten die Fohlen-Elf in Führung gebracht. Doch Marcel Sabitzer (30.), Niclas Füllkrug (32.) sowie Jamie Bynoe-Gittens (45.) drehten die Begegnung noch vor dem Pausenpfiff. Kurz vor dem Ende machte Donyell Malen (90.+7) den Deckel drauf. Der BVB verhinderte somit die dritte Bundesliga-Niederlage in Serie.

"Nach dem Spiel weiß ich so viel wie vorher", analysierte Dietmar Hamann die Dortmunder Leistung anschließend bei "Sky". Der BVB habe "zwei Gesichter", urteilte der Vize-Weltmeister von 2002.

"Sie sind 28 Minuten nicht auf dem Platz und dann brennen sie 15 Minuten ein Feuerwerk ab. In der zweiten Halbzeit haben sie das Spiel dann kontrolliert", meinte Hamann.

"Diese halbe Stunde wie heute dürfen sie sich gegen die nächsten Gegner nicht erlauben", ergänzte der TV-Experte mit Blick auf das bevorstehende Champions-League-Spiel des BVB gegen Milan: "Wie sie zurückkommen, zeigt aber auch, dass sie an sich Glauben, dass sie Charakter haben und das sie zusammenstehen. Sie gehen mit einem sehr positiven Gefühl ins Spiel mit Mailand."

BVB-Keeper Kobel sieht "super Schritt"

Dortmunds Keeper Gregor Kobel attestierte seiner Mannschaft derweil einen "super Schritt".

"Gerade in der Phase, die jetzt kommt, tut es gut, wenn man so startet und sich zurückkämpfen kann. Wir müssen diesen Schwung in die sehr harten Wochen, die jetzt kommen, mitnehmen und da weitermachen, wo wir heute aufgehört haben", sagte der Schweizer.