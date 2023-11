Magath überrascht mit Musiala-Ausbootung

IMAGO/Andy Lewis

Steht Jamal Musiala vom FC Bayern in der deutschen EM-Elf?

Für den langjährigen Bundesliga-Trainer Felix Magath ist Jamal Musiala vom FC Bayern in der deutschen Fußball-Nationalmannschaft mit Blick auf die Heim-EM 2024 etwas überraschend nicht gesetzt.

Stattdessen würde der 70-Jährige bei der Endrunde auf Bayer Leverkusens Shooting-Star Florian Wirtz auf Musialas Position hinter den Spitzen in einer Mittelfeld-Raute setzen. "Florian Wirtz würde ich mit allen Freiheiten in der Offensive spielen lassen, denn die Stürmer müssen eingesetzt werden", sagte Magath gegenüber "Sport Bild".

Musialas Münchner Teamkollegen Joshua Kimmich sieht Magath nicht auf seiner Lieblingsposition im Mittelfeldzentrum, sondern als Rechtsverteidiger. Links in der Viererkette plädierte er für David Raum von RB Leipzig. "Beide können sich in das Offensivspiel einbringen, sind dynamisch und können mit ihren Flanken die Stürmer in Szene setzen", erklärte Magath.

Dem formstarken BVB-Abwehrchef Mats Hummels würde er in der Innenverteidigung neben Antonio Rüdiger (Real Madrid) das Startelf-Mandat erteilen. Der 34 Jahre alte Routinier sei "ein Spieler mit viel Übersicht, das ist wichtig für den Spielaufbau. Dazu ist er sehr kopfballstark", so Magath.

Klare Meinung zu Manuel Neuer vom FC Bayern

Eine klare Ansicht hat der erfahrene Coach zur Besetzung im deutschen Tor. Dort sieht er Manuel Neuer weit vor der Konkurrenz, obwohl Bundestrainer Julian Nagelsmann zuletzt noch auf den zuvor lange verletzt gewesenen Kapitän des FC Bayern verzichtete.

"Ich verstehe die Diskussionen um ihn überhaupt nicht. Jedes andere Land wäre glücklich, wenn es einen so großartigen Schlussmann in seinen Reihen hätte. Er hat nach wie vor eine unglaubliche Ausstrahlung", lobte Magath, der Neuer entsprechend den Vorzug vor Marc-André ter Stegen (FC Barcelona) und Co. geben würde.

Auf den Halbpositionen im Mittelfeld würde Magath auf Kapitän Ilkay Gündogan (FC Barcelona) und den Münchner Leon Goretzka vertrauen. "Beide sind erfahrene Spieler und in der Lage, gut in der Defensive zu arbeiten. Dazu sind sie in der Offensive gefährlich, weil sie den Tor-Abschluss suchen", begründete er seine Wahl.

Hinter Gündogan und Goretzka sieht Magath Pascal Groß (Brighton & Hove Albion) als idealen Abräumer, vorne einen Zwei-Mann-Sturm, bestehend aus BVB-Angreifer Niclas Füllkrug und Thomas Müller.