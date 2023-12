Drei Neuer-Nachfolger beim FC Bayern gehandelt

IMAGO/Steve Bauerschmidt

Manuel Neuer hat zuletzt beim FC Bayern bis Sommer 2025 verlängert

Für die nächsten anderthalb Jahre dürfte die Torwart-Position beim FC Bayern besetzt sein, sofern sich Manuel Neuer nicht erneut schwer verletzt. Doch was passiert nach dem Sommer 2025? Drei Nachfolger für Neuer werden laut "Sky" derzeit bei den Münchnern gehandelt.

Erst vor Kurzem gab der FC Bayern die Verlängerungen mit Manuel Neuer und Sven Ulreich bekannt. Das Duo dehnte seine Arbeitspapiere, die zuvor nur bis Sommer 2024 liefen, um ein Jahr bis Juni 2025 aus.

Heißt: Der deutsche Rekordmeister ist bestens abgesichert, hat in Neuer die bekannte Nummer eins, die sich zuletzt überraschend stark zurückmeldete und in Ulreich eine routinierte Nummer zwei, die jederzeit ohne Sorgenfalten bei den Verantwortlichen einspringen könnte.

Doch was passiert eigentlich zur Saison 2025/26, wenn Neuer bereits 39 Jahre ist und seine Karriere wohl beenden wird? Laut "Sky" bereiten sich die Bayern-Verantwortlichen im Hintergrund schon strategisch auf die Verpflichtung eines Nachfolgers vor. Hierbei gibt es - Stand jetzt - offenbar mehrere heiße Kandidaten im Münchner Casting:

Gregor Kobel (Borussia Dortmund):

Der 25-Jährige verlängerte seinen Vertrag beim BVB zwar erst kürzlich bis 2028. Doch laut "Sky" beobachten die Bayern-Bosse den Dortmunder Torwart weiter. Zwar besitzt der Schweizer dem Bericht nach keine Ausstiegsklausel und würde wohl 50 bis 60 Millionen Euro Ablöse kosten, was einen Transfer erschweren würde. Doch sollten die Münchner Ernst machen, soll es dem TV-Sender nach eine Chance geben, dass Kobel 2025 oder 2026 zum Rekordmeister wechselt. Kobel und Bayern, das sei "eine heiße Geschichte".

Alexander Nübel (FC Bayern/derzeit verliehen an den VfB Stuttgart)

Die Bayern-Führungsetage ist laut "Sky" beeindruckt, wie gut sich Nübel auf seiner Leihstation in Stuttgart schlägt. Ihm wird die Rolle als Neuer-Nachfolger zugetraut. Nübels Vertrag endet jedoch Ende Juni 2025. Heißt: Die Münchner müssten mit dem 27-Jährigen verlängern, wenn er wirklich Neuer-Nachfolger werden soll. Der Keeper soll sich durchaus eine (weitere) Zukunft beim FCB vorstellen können.

Neben Nübel ist auch Daniel Peretz, der erst in diesem Sommer an die Säbener Straße wechselte und wohl in Zukunft (ebenfalls) erst einmal verliehen werden soll, nicht aus dem Rennen.

Mike Maignan (AC Mailand)

Der Name des 28-jährigen Franzosen ist nicht ganz neu an der Säbener Straße, wurde vor allem rund um die Sommer-Transferperiode einige Male von verschiedenen Meiden in München gespielt. Damals hieß es, die Bayern wollen Maignan, der als einer der formstärksten Keeper auf der Welt gilt, ausleihen.

Nun wärmt "Sky" die damaligen Gerüchte auf und berichtet, dass der Rekordmeister am Milan-Keeper dran sei und die Entwicklung des 13-fachen Nationalspieler ganz genau beobachte. Ein Transfer von Maignan sei zwar "nicht heiß", aber den Namen hätten sich die Verantwortlichen gemerkt.

Wenn es im Sommer 2025 um die Nachfolge von Neuer heiß wird, würde Maignan - Stand jetzt - in sein letztes Vertragsjahr bei den Mailändern gehen. Der passende Zeitpunkt also, um den Torwart möglicherweise nach München zu verkaufen. Der aktuelle Marktwert des 1,91 Meter großen Schlussmannes, der aus der Jugend von Paris Saint-Germain stammt und über LOSC Lille in Mailand landete, wird auf rund 45 Millionen Euro geschätzt.