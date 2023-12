Abwehr-Star für die Bayern? So ist der Stand bei Lenglet

IMAGO/Andrew Yates

Clement Lenglet (M.) ist derzeit an Aston Villa ausgeliehen

Nach dem Überraschungstransfer von Bryan Zaragoza hat sich die Gerüchteküche beim FC Bayern nicht wirklich abgekühlt. Im Gegenteil: Da die Baustellen im Defensivbereich noch längst nicht geschlossen sind, kursieren immer neue Namen für die bevorstehende Transferphase im Januar. Einer von ihnen ist Clement Lenglet.

Der Name wird seit einigen Tagen vermehrt mit dem deutschen Rekordmeister in Verbindung gebracht, da er gut in das Anforderungsprofil des FC Bayern an einen bevorzugten Defensivspieler passt. Lenglet ist Innenverteidiger, kann aber auch auf die Außenbahn ausweichen.

Seit 2018 steht er beim FC Barcelona unter Vertrag, wurde seit dem aber bereits zweimal verliehen. In der letzten Saison an die Tottenham Hotspur, für die er an der Seite von Harry Kane in der abgelaufenen Spielzeit 35 Pflichtspiele bestritt.

Seit diesem Sommer spielt er nun auf Leihbasis bei Aston Villa, kommt aber in der Premier League unter Teammanager Unai Emery noch überhaupt nicht zum Zuge. Der spanische Coach lässt Lenglet lediglich in der Conference League ran, dort stand er bis dato fünfmal in der Startelf der Villans.

Lenglet wohl nur auf "erweiterter Liste" beim FC Bayern"

Genau die mangelnde Spielpraxis soll auch ein Grund dafür sein, warum der 28-Jährige mitnichten ganz oben auf dem Kandidatenzettel des FC Bayern stehen soll.

Laut jüngster "Sky"-Informationen befindet sich der Franzose zwar auf einer "erweiterten Liste" der Münchner, der Name soll intern demnach diskutiert worden sein. Wirklich heißes Interesse an Lenglet soll es vom FC Bayern aber nicht geben. Demnach würden wohl berechtigte Zweifel daran angemeldet, ob Lenglet den höchsten Ansprüchen des amtierenden Meisters gerecht würde.

"Sky"-Transferexperte Florian Plettenberg geht zum jetzigen Zeitpunkt auch nicht davon aus, dass die Personalie Clement Lenglet überhaupt mal ein richtige heißes Thema an der Säbener Straße werden wird.