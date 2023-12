Ducksch sei Dank: Werder Bremen stoppt Negativlauf

IMAGO/osnapix / Titgemeyer

Mit einem Tor und einer Vorlage verhalf Marvin Ducksch (Nr. 7) Werder zum Sieg

Nach schwierigen Wochen hat Werder Bremen endlich wieder einen Bundesliga-Sieg gefeiert. Marvin Ducksch überzeugte dabei.

Ole Werner schnappte sich Marvin Ducksch und gab seinem Matchwinner mit einem breiten Grinsen im Gesicht einen dankbaren Klaps. Angeführt vom Neu-Nationalspieler hat Werder Bremen den wochenlangen Negativtrend gestoppt und im Kampf um den Klassenerhalt einen Befreiungsschlag gelandet.

Der 2:0 (1:0)-Erfolg gegen den FC Augsburg war für die Hanseaten mehr als der erste Sieg seit Ende Oktober. Es war ein echter Stimmungsaufheller, der den Druck auf Trainer Werner zudem mindert. "Wir haben keinen Druck gespürt bei uns intern", sagte Ducksch bei "NDR2": "Wir wollten das Spiel einfach ziehen, mit hundertprozentigem Engagement, mit Willen, mit Leidenschaft."

Die Erleichterung sei natürlich da, sagte Werders Leiter Profifußball Clemens Fritz bei "Sky": "Wir hatten den Glauben und haben eine geschlossene Mannschaftsleistung auf den Platz gebracht. Großes Kompliment an unsere Jungs."

Ducksch stach in seiner Produktivität in der Offensive heraus. Eine Ecke des 29-Jährigen auf den Kopf von Niklas Stark brachte die zu diesem Zeitpunkt noch etwas schmeichelhafte Führung (39.). Im zweiten Durchgang war Werder dann aggressiver und zielstrebiger und legte folgerichtig das 2:0 nach, diesmal traf Ducksch selbst per Kopf (65.).

Mit nun 14 Punkten bauten die Grün-Weißen das Polster zu den Abstiegsplätzen etwas aus, der FCA kassierte unterdessen die erste Niederlage im siebten Spiel unter Coach Jess Thorup.

Ducksch erhöht zum verdienten Sieg

Vor der Partie war die Luft an der Weser dünner geworden. Angesichts des schweren Jahresendspurts mit Partien in Mönchengladbach und gegen Leipzig standen die Hausherren nach schwachen Ergebnissen in der Bringschuld.

Und das Team von Trainer Werner, das ohne den verletzten Kapitän Marco Friedl auflief, verschaffte sich mit einem ersten Abschluss des überzeugenden Jens Stage einen ersten Mutmacher (9.). Danach erarbeitete sich aber das Auswärtsteam immer mehr die Kontrolle und hätte in Führung gehen müssen.

Phillip Tietz erhielt eine Einladung von Werder-Keeper Michael Zetterer, der recht unbedrängt am Ball vorbei schlug. Doch der Augsburger Offensivmann ließ die Großchance aus (28.) - und Thorup ärgerte sich vor der Augsburger Bank sichtlich.

Die Laune des Dänen wurde nicht besser. Die Bremer erarbeiteten sich eine Eckenserie, die schließlich die Führung brachte. Stark, der erstmals seit dem fünften Spieltag wieder in der Werder-Startelf stand, verlängerte die mit viel Schnitt getretene Flanke ins Tor.

Das gestiegene Selbstvertrauen war den Gastgebern zu Beginn des zweiten Durchgangs anzumerken und Ducksch erhöhte folgerichtig. "Im Großen und Ganzen freut es jeden Einzelnen, dass wir uns wieder mit drei Punkten belohnen konnten", sagte er.