Bayern-Blamage für Freund "unerklärbar"

IMAGO/Ulrich Wagner

Christoph Freund war von der Leistung des FC Bayern bei Eintracht Frankfurt verärgert

Am Samstagnachmittag blamierte sich der FC Bayern bei Eintracht Frankfurt bis auf die Knochen. Auch am Tag nach dem 1:5-Debakel hatte Sportdirektor Christoph Freund keine Erklärung für die "richtig schlechte Leistung" des Rekordmeisters parat.

Gegen Eintracht Frankfurt zeigte der FC Bayern eine besorgniserregende Leistung. Die Hessen waren in nahezu allen Belangen überlegen und nutzten die vielen Fehler der Münchner Abwehr eiskalt aus. Auch Sportdirektor Christoph Freund war von der Leistung der Mannschaft verärgert.

"So dürfen wir nicht auftreten, darüber müssen wir nicht reden. In den letzten Wochen haben wir unsere Leistung immer mehr auf den Platz gebracht, das war gestern nicht der Fall", sagte der Österreicher im "Sport1"-Doppelpass und ergänzte: "Wir sind mit großen Vorsätzen nach Frankfurt gereist. Wir haben das einfach nicht auf den Platz und eine richtig schlechte Leistung gebracht."

FC Bayern: Mannschaft hat es "richtig schlecht gemacht"

Eine Erklärung hatte der 46-Jährige auch am Tag nach dem 1:5-Debakel nicht parat. "Wir suchen gerade auch danach, weil es echt unerwartet war. Wir waren richtig gut in der Liga unterwegs. Es war wieder richtig schwierig den FC Bayern in der Liga zu besiegen. Wir waren eigentlich gut drauf und hatten eine gute Trainingswoche. Deshalb war es eigentlich unerklärbar", so Freund weiter.

"Wir wollten Eintracht Frankfurt eigentlich attackieren. Wir wollten zeigen, dass der FC Bayern da ist. Sie haben nicht vor Selbstvertrauen gestrotzt. Wir haben sie dann stark gemacht. Die Mannschaft hat es richtig schlecht gemacht", kritisiert der ehemalige Sportchef von RB Salzburg.

Dennoch wollte Freund auch die gute Leistung der SGE nicht unerwähnt lassen. "Es ist sicher viel zusammengekommen. Die Eintracht hat unsere Fehler bestraft und das richtig gut gemacht", gestand der ehemalige österreichische Zweitliga-Profi.