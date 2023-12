Torwart-Talent neu auf der Liste des FC Bayern

IMAGO/Thierry Breton

Der FC Bayern schaut sich angeblich auch in Frankreich um

Manuel Neuer und Sven Ulreich haben beim FC Bayern bis 2025 verlängert. Doch wie sieht die Zukunft im Tor des deutschen Rekordmeisters danach aus? Schon jetzt stehen mehrere Spieler auf der Liste, darunter nun auch ein absolutes Toptalent.

Der FC Bayern hat Ligue-1-Shootingstar Guillaume Restes vom FC Toulouse auf dem Zettel, das berichtet "Sky".

Der junge Franzose ist seit dieser Saison Stammtorwart beim amtierenden Pokalsieger, machte in 2023/24 bereits 20 Pflichtspiele. So kam Restes auch schon auf fünf Partien in der Europa League.

Restes gilt als eines der größtes Torwarttalente Frankreichs. Seit Jahren schon durchläuft der Linksfuß die Junioren-Nationalmannschaften des Landes, für die U21-Nationalmannschaft absolvierte der gerade einmal 18-Jährige schon sechs Partien im laufenden Kalenderjahr.

Beim FC Bayern, so "Sky", könnte Restes aber erst mittelfristig ein Thema werden. Für den kommenden Sommer dürfte eine mögliche Verpflichtung des Youngsters daher noch nicht angestrebt werden.

Wer hütet das Tor des FC Bayern nach Neuers Karriere-Ende?

Eine Wachablösung im Tor steht durch die Verlängerungen von Manuel Neuer und Sven Ulreich ohnehin erst ab der Saison 2025/26 an. Wie der TV-Sender bereits kürzlich berichtet hatte, stehen drei weitere Namen bereits auf der Bayern-Liste: Mike Maignan von der AC Mailand, Gregor Kobel vom BVB und Alexander Nübel, derzeit an den VfB Stuttgart verliehen.

Nübel hat beim FC Bayern noch einen Vertrag bis 2025. Heißt: Die Münchner müssten mit dem 27-Jährigen verlängern, wenn er wirklich Neuer-Nachfolger werden soll. Ob der Schlussmann seinen Vertrag bis dahin verlängert, nur um erneut verliehen zu werden, ist aber ungewiss.

In Daniel Peretz hatte der deutsche Rekordmeister unterdessen schon im vergangenen Sommer einen Perspektivspieler unter Vertrag genommen, der in den nächsten Jahren um einen Stammplatz in München kämpfen will.